Guerra social tra Giulia Salemi e la fidanzata di Francesco Monte: insulti e frecciatine (FOTO)

Dopo l’uscita del nuovo singolo di Francesco Monte, Siamo già domani, il protagonista è stato preso di mira sul web e ad intervenire è stata anche la sua ex Giulia Salemi e l’attuale fidanzata Isabella De Candia. Tutto è nato a seguito della pubblicazione di un commento critico di Tommaso Zorzi.

Isabella è subito intervenuta per difendere il suo uomo ed è scoppiato il caos. La protagonista, infatti, ha fatto delle allusione anche all’ex di Monte, la quale non ha potuto fare a meno di intervenire. Facciamo chiarezza sulla vicenda.

La fidanzata di Francesco monte contro Tommaso Zorzi

In questi giorni si sta molto parlando della fidanzata di Francesco Monte, di Giulia Salemi e di altri volti dei social. La polemica è nata a seguito della pubblicazione del brano dell’ex tronista di Uomini e Donne. La musica è la sua più grande passione, ma non tutti hanno apprezzato il suo brano e tra questi c’è anche Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha lasciato un commento in cui ha detto di essere sotto shock per le parole presenti nella canzone.

Al di sotto di tale commento è intervenuta Isabella De Candia, la quale ha difeso il suo uomo. La donna ha detto che quando non si apprezza una persona basta semplicemente non seguirla e non perseguitarla per offenderla. Isabella, inoltre, ha fatto anche un'allusione a Giulia e al suo nuovo libro inerente i benefici che può apportare il cioccolato in ogni situazione.

La replica di Giulia Salemi

Dopo questi due commenti, però, è scoppiata una vera e propria polemica, in quanto Tommaro ha replicato in modo davvero molto duro. Nel dettaglio ha detto che la De Candia ha pestato i piedi alla persona sbagliata perché lui non rimarrà certamente in silenzio. Secondo il suo punto di vista, infatti ha espresso solo il suo parere sul brano con estrema educazione, pertanto, bisogna accettarlo senza creare una polemica.

L’amico di Giulia Salemi ha detto a Francesco Monte e alla sua fidanzata di essere due persone davvero poco simpatiche e eccessivamente pesanti. Non si è fatta attendere la risposta di Giulia, la quale ha detto di essere basita per essere stata tirata in causa in una questione di cui non c’entra assolutamente nulla. Ad ogni modo, la cioccolata risolve ogni problema. Al momento la coppia non ha ulteriormente replicato.