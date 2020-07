Nuovo lavoro per Pago, l’ex di Serena stravolge la sua vita: “Vai a vendere carta igienica” (FOTO)

Una volta terminata la relazione con Serena, Pago si è cimentato in nuove attività e proprio di recente pare sia saltato fuori un nuovo lavoro. Il cantante ha deciso di scrivere un libro incentrato su tutto quello che ha vissuto nell’ultimo periodo, specie dal punto di vista sentimentale, ma non solo.

In questi giorni, infatti, il protagonista ha debuttato anche in un nuovo progetto. Molti utenti del web, però, non hanno apprezzato molto la sua decisione, al punto che hanno cominciato a piovere degli insulti davvero molto pesanti.

Il nuovo lavoro di Pago

Pago si sta cimentando in un nuovo lavoro. Oltre la musica, che da sempre è la sua grande passione, nonché il suo pane quotidiana, l’ex della Enardu sta svolgendo anche altre attività. In primo luogo si è inserito nel mondo della scrittura pubblicando un libro autobiografico in cui ha parlato anche della sua sfera privata. In seguito, però, ha cominciato a registrare anche delle pubblicità. Nel dettaglio, Pago è apparso nel video promozionale di Acqua e sapone. Quando i fan lo hanno visto tra gli scaffali di un supermercato, hanno cominciato a diffondersi diversi commenti.

Alcuni utenti si sono complimentati con lui per mettersi in gioco sempre e comunque. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di accusarlo. La prima è stata Deianira Marzano, la quale lo ha preso in giro accusandolo di essere solo alla ricerca di business. Tra i tanti commenti, però, ce ne sono stati anche altri decisamente più pungenti. (Continua dopo la foto)

Le accuse del web

Al di sotto di uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, molti utenti hanno colto la palla al balzo per parlare del nuovo lavoro di Pago. In particolar modo, c’è chi lo ha esortato a smettere di cantare per andare a vendere carta igienica. Diverse persone, poi, lo hanno accusato di aver sfruttato la relazione con Serena solo per generare un po’ di sgomento e tornare sulla bocca di tutti.

Ad ogni modo, Pacifico non si sta minimamente lasciando scalfire da tutti questi commenti. All’interno del post in questione, infatti, ha detto di essere un vagabondo e, in quanto tale, nessuno può dirgli cosa fare e dove andare. La sua vita è una continua avventura, sempre in giro e senza una meta specifica. Questo lo fa sentire decisamente vivo e libero.