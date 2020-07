Katia Ricciarelli in difficoltà a Io e Te, l’accusa a Pierluigi Diaco: “Mi fai soffocare” [FOTO]

Katia Ricciarelli ironizza con Pierluigi Diaco a Io e Te

Inizia una nuova settimana di programmazione di Io e Te, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Nella puntata in onda lunedì 27 luglio 2020 il padrone di casa ha invitato in studio Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Nel frattempo Katia Ricciarelli ha spiegato a loro alcuni termini dell’opera lirica mettendo a confronto tre voci nella rubrica a lei dedicata.

Ma non è finita qui, infatti l’ex moglie di Pippo Baudo è stata protagonista anche di un divertente siparietto anche del tutto improvvisato quando la stessa soprano ha avuto dei momenti di difficoltà. Nello specifico la donna non riusciva a deglutire mentre pronunciava il nome del conduttore. “Mi soffoco… mi fai soffocare”, ha detto la Ricciarelli, mentre il giornalista ha ironizzato chiedendole di fare maggiore attenzione. (Continua dopo la foto)

Il giornalista mette in imbarazzo Lucangelo Bracci

La seconda edizione di Io e Te è caratterizzata dal carattere fumanti o del padrone di casa. Nello specifico, Pierluigi Diaco nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per i suoi: “Vuoi condurre tu?”. Ovviamente una domanda che il giornalista pone a gran parte dei suoi ospiti. Nel primo appuntamento settimanale in onda lunedì 27 luglio 2020, il conduttore ne ha approfittato per mettere in imbarazzo il timido disegnatore Lucangelo Bracci.

Quest’ultimo addirittura a fine intervista ha donato un disegno a Diaco da appendere nella sua abitazione. Durante la rubrica curata da Katia Ricciarelli, il presentatore si è accorto della serietà dell’ospite, che non ridendo mai alle sue battute, gli ha domandato: “Hai un certo snobismo nei confronti di Io e Te, che succede?”. A quel punto il diretto interessato ha risposto così: “Che mi succede?”.

Katia Ricciarelli è I momenti di imbarazzo con Bracci

A Io e Te, Katia Ricciarelli ha chiamato ‘Testa di legno’ l’ospite Lucangelo Bracci. Il ragazzo sempre in assoluto silenzio, nella prima puntata settimanale si è sentito dare della mummia da parte dell’ex moglie di Pippo Baudo. Inoltre la cantante lirica ha continuato dicendo: “E’ finto lui, non è vero, guardalo”.

Una situazione di vero imbarazzo per il giovane, mentre la soprano se ne è uscita dicendo di profondo che essendo un artista guarda tutti dall’alto verso il basso. Mentre nel corso della lunga intervista alla coppia composta da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, il padrone di casa è stato definito tremendo dal coreografo.