Fedez e Chiara Ferragni al mare, gesto provocatorio, è polemica sul web: “Che spreco” (FOTO)

Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trascorrere qualche giornata al mare ma, anche in questa circostanza, è scoppiata una polemica. Tutto è nato a seguito di un gesto compiuto dal rapper che ha indignato parte dei follower.

Si tratta di uno spreco che diverse persone non hanno affatto gradito considerando anche il difficile momento storico nel quale stiamo vivendo. Ad ogni modo, vediamo cosa è accaduto.

Il post provocatorio di Chiara e Fedez al mare

Un po’ di ore fa, sul profilo Instagram di Fedez è stata pubblicata una foto che lo ritrae al mare insieme a Chiara Ferragni. I due hanno deciso di pubblicare un contenuto alquanto provocatorio, nella speranza di strappare un sorriso. Nel dettaglio Fedez è apparso tutto pieno di crema solare addosso, mentre sua moglie era perfettamente illuminata dal sole. A tal proposito, il protagonista ha voluto ironizzare sulla vicenda dicendo che il sole bacia i belli.

Moltissime persone sono accorse al di sotto del post in questione ed hanno cominciato a pubblicare dei commenti molto pungenti. Tra questi ce n’è stato uno in particolare scritto da una persona che ha accusato la coppia di essere troppo sprecona. L’utente in questione ha detto che pur di fare una foto sui social, la coppia è stata disposta a consumare un intero tubetto di crema solare, ma non solo. (Continua dopo il post)

Polemica del web e il disco d’oro della Ferragni

Tale hater si è indignato soprattutto per l’alto tasso d’inquinamento ambientale che produce la protezione una volta disciolta nell’acqua di mare. A tale scopo, diverse persone sono intervenute dicendo di augurarsi che il cantante abbia avuto almeno la decenza di sciacquarsi sotto la doccia e non in quelle meravigliose acque. Ad ogni modo, al di sotto della foto di Chiara Ferragni e Fedez al mare è sorta una vera e propria diatriba tra fan e hater.

Tra i vari interventi c’è stato anche chi ha difeso i due ragazzi esortando il popolo del web ad essere un po’ più flessibile e meno pignolo. Risulta davvero assurdo per molti arrivare a fare una polemica del genere anche per una questione così futile. Ad ogni modo, per il momento i diretti interessati hanno deciso di non intervenire. Forse sono troppo impegnati a festeggiare il fatto che la nuova hit di Chiara e Baby K abbia ottenuto il disco d’oro.