Il Segreto, puntata 29 luglio 2020: Mauricio aggredisce Juan

Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto in onda mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5? La replica della prima stagione della telenovela scritta da Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico che, a grande sorpresa, sta facend

o impennare lo share. La situazione a Puente Viejo è molto difficile. Francisca non fa altro che seminare il terrore, decisa ad imporre le sue idee anche in famiglia. Soledad ne sta facendo le spese, visto che è stata costretta a lasciare Juan per timore che sua madre lo uccidesse.

Nelle puntate in onda questa settimana della soap Il Segreto, Soledad non riesce a mantenere le distanze con il Castaneda e così passa una notte di passione con lui. La Montenegro però lo verrà a sapere e le conseguenze saranno terribili. Nel frattempo, Alberto non riesce a trovare un compromesso con Pepa. I due lavorano ormai a stretto contatto e collaborano per curare i pazienti del paesino, anche se con metodi diversi. La loro vicinanza inizia a far ingelosire Tristan che, dal canto suo, è pressato dalla moglie Angustias.

Il Segreto puntata di mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5

Pepa ha portato Alberto a Puente Viejo dietro richiesta di Francisca, indisposta per una banale influenza. I due non sembrano andare d’accordo ma, nonostante ciò, si è creata una certa alchimia, che ha fatto andare su chi va là Tristan. Angustias, nelle puntate precedenti della soap Il Segreto ha incaricato Don Anselmo di scoprire cosa nasconde Pepa.

La levatrice si è confidata con Don Anselmo, sperando nel segreto confessionale. Nel frattempo, come raccontano le trame de Il Segreto, Sebastian riuscirà a risolvere i guai economici di Raimundo, così che il locandiere e la figlia Emilia possano tirare un respiro di sollievo, almeno per ora. L’ombra di Francisca infatti, incombe sul povero Ulloa.

Soledad disperata

Nella puntata della soap opera Il Segreto che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5, Francisca ha scoperto che Soledad non le ha dato retta e ha passato la notte con l’odiato Juan Castaneda. Furiosa, ordinerà a Mauricio di picchiare a sangue Juan. Il capomastro eseguirà quanto detto dalla Matrona e lascerà il povero ragazzo tra la vita e la morte.

Nel frattempo, nell’episodio di mercoledì de Il Segreto, vedremo anche Tristan alla ricerca della verità sulla morte di suo padre. Ci sono troppi tasselli che non combaciano e il Castro non crederà alle versioni date sul decesso del genitore fino ad ora.