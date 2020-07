21enne sposato con una 74enne aggiorna i suoi follower sulla salute della moglie

Un uomo di 21 anni sposato con una donna di 53 anni più grande di lui sta tenendo costantemente aggiornati i suoi follower su come stia la sua “adorabile moglie” a seguito di un infarto. Il 21enne sposato con una 74enne, ha raccontato i particolari dallo scorso aprile.

La storia di Gary e Almeda, il 21enne sposato con una 74enne

Gary Hardwick ha rivelato che la suo partner da quattro anni, Almeda, 74 anni, aveva avuto un infarto lo scorso primo aprile e ha iniziato ad aggiornare i propri fan su TikTok giormo dopo giorno. In uno dei video più recenti, che è stato pubblicato una settimana fa, Gary ha dichiarato: “Voglio passare un momento qui e darvi un aggiornamento sulla mia adorabile moglie. Prima di tutto voglio ringraziare tutti così tanto, tanto per il vostro amore travolgente, tanto per il supporto e le preghiere e i migliori auguri per noi. Significa davvero molto per me e Almeda, così tanto. Più di quanto voi ragazzi saprete mai”.

Al momento del video, Gary spiega che lui e la moglie dtanno aspettando il prossimo appuntamento con il dottore. La speranza è che possa fare tutte le cure e gli esami per il caso specifico così che non debba sottoporsi a un intervento al cuore.

La coppia documenta la sua love story sui social da sempre

Questi aggiornamenti sono molto lontani dal solito contenuto della coppia, che include video che si baciano e si dedicano le canzoni. Hanno oltre 20.000 follower e hanno ricevuto più di 163.000 Mi piace dopo aver aggiornato minuto dopo minuto l’account per tenersi occupati durante la pandemia di coronavirus.

Gary e Almeda si sono conosciuti al funerale del figlio di lei, poi due settimane dopo la coppia si sposò perché follemente innamorata. La relazione della coppia è molto più di semplici scambi di baci su TikTok. Quando sono apparsi su Loose Women due anni fa, si sono vantati addirittura di fare faville sotto le lenzuola. Gary dice di Almeda: “Amo tutto in lei. Dai suoi begli occhi ma soprattutto dalla sua personalità che è sempre stata fantastica.”

Gary e Almeda gestiscono anche il loro canale YouTube e hanno qui scritto un messaggio per mettere a tacere le malelingue: “Direi che abbiamo trovato la felicità. Vogliamo far sapere alle persone che anche loro indipendentemente dalla età, relazione omosessuale e relazioni interrazziali, devono trovare la peopria strada. Cerca di Trovare la tua dimensione e di trovare un tuo modo per essere felice”.