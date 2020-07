Un posto al sole spoiler 29 luglio 2020: Giulia media tra Susanna e Renato

Proseguono le puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3. Cosa succederà mercoledì 29 luglio 2020? A Palazzo Palladini l’atmosfera è molto tesa. Patrizio si è preso una cotta per Clara, ma ha intuito che la ragazza ha grossi problemi con Alberto Palladini. Guido e Mariella sono prossimi alle nozze, anche se sono ancora preoccupati per l’eventuale intromissione di Dolly. Silvia e Rossella hanno avuto degli scontri, rendendo difficile la convivenza.

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda questa settimana, Nicotera continuerà a tenere sotto osservazione Alberto, che non ne potrà più della sua presenza scomoda. Un dettaglio non sfugge al Palladini: la complicità tra Eugenio e Susanna. Giulia inizierà a tuffarsi nel mondo della Tv trash per dimenticare le sue recenti delusioni amorose, ma avrà comunque il tempo di provare a far riappacificare l’ex marito Renato con la fidanzata del bel Niko: riuscirà a centrare l’obiettivo?

Un posto al sole, anticipazioni puntata mercoledì 29 luglio 2020 su Rai 3

Nelle puntate di Un posto al sole della scorsa settimana, Alberto ha notato con un certo stupore che tra Eugenio e Susanna il rapporto è molto stretto, con una complicità che secondo lui va al di là della semplice collaborazione lavorativa. Stando alle anticipazioni della soap opera, Alberto proverà a sfruttare a suo favore il coinvolgimento tra i due per togliere di mezzo Nicotera. In fondo, se Viola dovesse venire a sapere qualcosa di scomodo sul marito, per Eugenio sarebbero guai.

Nel frattempo, Serena e Filippo hanno litigato di nuovo per via dei problemi al cantiere e di alcune decisioni prese da Ferri. La Cirillo ormai si è buttata a capofitto nella nuova relazione con Leonardo, ma la discussione con Filippo le darà modo di riflettere sul loro rapporto. Gli spoiler di Un posto al sole raccontano che Irene comincerà ad accusare la separazione dei suoi genitori, rendendo tristi e afflitti da sensi di colpa sia Filippo che Serena.

Una riappacificazione possibile

Nella puntata di Una posto al sole del 29 luglio 2020, Giulia tenterà di mediare tra Susanna e Renato e proverà a farli riappacificare. I telespettatori vedranno anche un siparietto piuttosto comico a Palazzo Palladini, che riguarda proprio la signora Poggi.

Gliulia sarà intenta guardare dei programmi trash in TV. Infine, le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Susanna non riuscirà più a mentire a te stessa, iniziando a capire che quello che prova verso il magistrato non è una semplice stima lavorativa, nonostante cerchi continuamente di rassicurare Niko.