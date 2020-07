Persa cifra record a Reazione a Catena, chi sono i nuovi campioni

Cifra record persa nel gioco Reazione a Catena, il gioco a premi condotto da Marco Liorni. I Sapore di Mare, i neo campioni del programma, hanno stupito tutti con il loro talento e con la loro bravura.

Il quiz a premi della fascia preserale continua a vincere sulla concorrenza di Canale 5 che, da oggi, non va più in onda con Paolo Bonolis ed il suo Avanti un Altro, ma con altre repliche. Stiamo parlando di The Wall di Gerry Scotti, andato in onda nel 2017 e nel 2018.

Sapore di Mare nuovi campioni

I Sapore di Mare sono i nuovi campioni di Reazione a Catena, il gioco sull’enigmistica di Rai 1. Il trio di amici proveniente dalla Lombardia, ma che si è conosciuto in località marittima come affermato da loro ad inizio puntata, è riuscito ad eliminare i campioni le Michelangioline.

Le tre donne Giuditta, Rachele e Matilde, rispettivamente mamma, figlia e nipote, non sono riuscite a difendere il loro titolo di campionesse. Per consolazione, però, ieri le ormai ex campionesse sono riuscite a vincere una somma superiore ai 5.600 euro nel gioco finale. Stessa sorte, però, non è toccata ai neo campioni, i quali non sono riusciti ad indovinare l’ultima parola. All’intesa vincente hanno prevalso con un punteggio di 8 a 5 sulle Michelangioline da Firenze. Ma nel gioco finale è stata persa una cifra record da 121.000 euro.

Cifra record persa nel gioco finale

Persa una cifra record nel gioco finale. Sapore di Mare hanno perso ben 121.000 euro che potevano essere da loro vinti. Dopo un’ultima catena senza errori, i neo campioni, nell’ultima parola, hanno comprato il terzo elemento facendo dimezzare il montepremi da 121.000 euro a 60.500. Un acquisto che, comunque, non è servito al fine di vincere la somma.

Nonostante ciò, i Sapore di Mare hanno sbagliato la risposta dicendo Coscienza (gli indizi erano Amore e Presa). La parola esatte, invece, era Conquista. Un peccato, dunque, per i nuovi campioni del gioco a premi di Rai 1 che potranno riprovarci nella prossima puntata che andrà in onda domani, 28 luglio, su Rai 1 nel consueto orario delle 18:40. Reazione a Catena, pertanto, continua a realizzare ottimi ascolti con più di 3 milioni di spettatori e share tra il 24% ed il 25%.