Maria De Filippi, ciò che non sapete sul figlio Gabriele Costanzo: “Lo fa tre volte a settimana…”

Maria De Filippi in vacanza ad Ansedonia con la sua famiglia

Tra una registrazione e l’altra, Maria De Filippi si sta godendo le vacanze estive in attesa di tornare sul piccolo schermo con i suoi soliti format di successo. Anche quest’anno la professionista pavese ha scelto Ansedonia, località marittima della Toscana dove Queen Mary e il marito Maurizio Costanzo posseggono una mega villa.

I paparazzi hanno fotografato la conduttrice Mediaset mentre fa il solito giro in barca mettendo in bella mostra il suo fisico asciutto e tonico. Con i due pilastri della televisione italiane c’è anche Gabriele, il figlio che da poco è andato a convivere con la sua ragazza 23enne che si chiama Francesca Quattrini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è successo.

Chi è Gabriele Costanzo?

Gabriele Costanzo ha quasi 30 anni ma è stato adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo quando ne aveva solo 13. E’ un ragazzo molto riservato e silenzioso, infatti si sa pochissimo su di lui. Da tempo ormai lavora alla Fascino, ovvero la società di produzione che appartiene al 50% alla madre Maria De Filippi e il resto all’azienda del Biscione.

Il giovane è sempre a stretto contatto con la conduttrice visto che collabora nella realizzazione del dating show Uomini e Donne e il people show C’è Posta per Te. Costanzo junior è molto legato ai genitori, in particolare alla mamma, con la quale si confronta ogni giorno.

Gabriele Costanzo va a convivere con la fidanzata, la reazione di Maria De Filippi

Il nuovo equilibrio tra mamma e figlio è siglato anche dal fatto che qualche mese fa Gabriele è andato a convivere con la fidanzata Francesca Quattrini. L’aver lasciato la casa ai Parioli di Roma le ha provocato un dolore? Chiamata in causa su questo argomento, la moglie di Maurizio Costanzo ha risposto in questa maniera: “In compenso viene a cena da noi tre volte a settimana”.

Come accennato prima, Queen Mary fa da pendolare tra Ansedonia e la Capitale per la realizzazione delle registrazione di Tu si que vales. Il varietà infatti, andrà in onda da settembre sempre il sabato sera su Canale 5. Mentre per C’è Posta per Te ancora non si conosce il futuro del people show, non è detto che quest’anno vada in onda.