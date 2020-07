Belen Rodriguez travolta dalle critiche, l’accusa: “viaggi più tu che il Covid”

Belen Rodriguez attaccata sui social dai follower

Ancora una volta al centro dell’attenzione troviamo Belen Rodriguez. Purtroppo, per la conduttrice argentina non è affatto un bel periodo anche se alcuni giornali parlano già di un nuovo amore.Per la seconda volta si è detta addio con Stefano De Martino. Una separazione per i fan improvvisa, quasi incredibile che però è stata confermata dagli stessi interessati.

Mentre l’estate scorre velocemente, Belen cerca di non fermarsi viaggiando da un posto all’altro senza sosta. Prima una vacanza con il figlio Santiago, ora è volata ad Ibiza con i suoi amici. E proprio questo continuo spostarsi che ha fatto perdere la testa ad una follower che senza giri di parole l’ha pesantemente criticata.

Le lunghe vacanze di Belen non piacciono

Dopo un lungo periodo di lockdown anche Belen Rodriguez sta cercando di recuperare le sue uscite. Sono stati dei mesi davvero lunghi e difficili per l’argentina dato che a giugno si è separata da De Martino. Alcuni suoi amici hanno parlato di forti litigi in casa, mentre altri di tradimenti di lui.

Ad oggi nessuno sa cosa li abbia spinti a dirsi addio per la seconda volta ma di sicuro possiamo dire che tra di loro non corre buon sangue. Pochi gironi fa, Belen e Stefano sono stati parapazzati all’aeroporto di Ibiza e da un video si vede che i due non si salutano nemmeno. Perchè?

Intanto, mentre De Martino si rilassa con suo figlio Santiago nella splendida isola di Capri, Belen è volata ad Ibiza. La modella e conduttrice nelle ultime settimane ha viaggiato molto tra l’Italia e l’estero senza fermarsi un istante. Viaggi che ovviamente si dividono tra relax e tanto lavoro cosa che in molti non capiscono.

Una fan attacca la modella

A tal proposito una fan si è rivolta a Belen Rodriguez in modo molto arrogante e di cattivo gusto. Guardando un sua immagine in costume da bagno dove sponsorizza la sua linea di bikini Mefui, la seguace l’ha offesa pesantemente. “Viaggi più tu ce il covid, datti una calmata”: ha scritto.

A prendere le sue difese ci ha pensato suo fratello Jeremias che con molta eleganza ha risposto: meno male che ci sei te a ricordarlo… Belen è abituata da sempre a ricevere commenti del genere e da buona influencer preferisce tacere.