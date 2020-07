Malore per Giulia De Lellis, lei si sfoga sui social: “Un male inspiegabile…” (FOTO)

L’influencer Giulia De Lellis è stata colta da un malore. Questi sono stati giorni un po’ turbolenti per la ragazza, sta di fatto che ha dato luogo anche ad uno sfogo sui social per chiarire cosa le stia succedendo.

Come se non bastasse, però, ad appesantire ulteriormente la situazione ci ha pensato anche un problema di salute che l’ha costretta a letto per un po’ di tempo. La protagonista ha spiegato tutto all’interno delle recenti Instagram Stories.

Giulia parla del malore

Solo l’altro ieri Giulia De Lellis si sfogava con i fan in merito ad una situazione familiare che la sta turando parecchio e subito dopo ha avuto un malore. L’influencer ha detto di essere dovuta andare a Roma di corsa questo fine settimana per poter assistere sua nonna che pare non stia affatto bene. Nonostante la situazione non sia rientrata, la ragazza si è comunque dovuta allontanare dalla città per svolgere alcune questioni lavorative. Dopo aver fatto questa comunicazione, la protagonista è sparita dai social generando tanta apprensione nei fan.

Dopo svariate ore, poi, è intervenuta nuovamente per spiegare il motivo della sua scarsa attività. Giulia ha detto di non essere stata affatto bene in quanto le è venuta la febbre alta, che l’ha costretta a stare a letto tutta la notte e il giorno. Solo ieri sera ha avuto la forza di registrare delle IG Stories per aggiornare i fan su quanto accaduto. La ragazza ha detto di essere stata davvero malissimo, al punto da provare un male inspiegabile. (Continua dopo la foto)

Momento difficile per la De Lellis

Era da diverso tempo che non le capitava di sentirsi così a pezzi. Secondo il punto di vista di Giulia De Lellis è probabile che il malore sia stato causato dal troppo stress di questi giorni, dalle preoccupazioni e dai troppi impegni di lavoro. In questo periodo, infatti, sta girando come fosse una trottola da una parte all’altra dell’Italia per adempiere ai suoi impegni e alle sue responsabilità.

I problemi familiari che sono subentrati, poi, hanno appesantito ancor di più la situazione generando un crollo nella protagonista. Al momento, la dama sembrerebbe non essersi ancora ripresa. Dopo aver fatto questa comunicazione, infatti, è nuovamente sparita dai social. Non ci resta che attendere il prossimo collegamento per capire se le sue condizioni di salute siano migliorate oppure no.