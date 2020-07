Mara Venier torna a camminare, ma i fan notano un dettaglio sulla coscia (VIDEO)

Dopo due lunghi mesi, la conduttrice Mara Venier è tornata a camminare su entrambe le sue gambe in modo completamente autonomo. Un po’ di tempo fa, infatti, la donna prese una brutta caduta, in seguito ad un incidente domestico, che le provocò una frattura al piede.

Tale incidente l’ha costretta a rimanere con il piede fasciato per diverso tempo. Poco per volta, però, ha cominciato a muovere i primi passi e ieri, finalmente, è potuta tornare ad essere autonoma al 100%, o quasi.

Il video in cui Mara Venier torna a camminare

Ieri sera, Mara Venier ha pubblicato un video nel quale ha mostrato a tutti i fan di essere nuovamente in grado di camminare da sola. Per più di un mese è stata costretta ad un tutore per cui doveva necessariamente avere la gamba a riposo. Successivamente, invece, ha cominciato a fare dei piccoli esercizi finalizzati ad acquisire nuovamente la piena funzionalità dell’arto. Ebbene, adesso che sono trascorsi due mesi, l’incubo sembra davvero finito.

Zia Mara, infatti, ha pubblicato una clip sul suo profilo Instagram nel quale ha mostrato i suoi progressi. Nel video in questione si vede la donna camminare lentamente a bordo piscina, senza l’ausilio di nessun supporto. Lei stessa ha dichiarato, finalmente, di riuscire a muoversi in autonomia. L’euforia del m,omento l’ha spinta ad accompagnare la ripresa anche con un bel balletto festoso. (Continua dopo il video)

I commenti dei fan

Il video in cui Mara Venier ha mostrato di essere tornata a camminare è divenuto, ovviamente, virale sul web. Moltissimi utenti lo hanno visionato ed hanno commentato. La maggior parte degli interventi sono finalizzati a fare i migliori auguri alla conduttrice Rai affinché possa riprendersi al meglio. In numero altrettanto congruo di fan, però, non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio. Nella clip, infatti, la presentatrice indossa un abito molto corto, che mette in bella mostra le sue cosce.

Ebbene, moltissime persone le hanno fatto i complimenti per avere ancora delle gambe stupende e toniche nonostante la sua età. Più che soffermarsi sul video in sé, molti fan hanno posto l’accento sulle cosce da paura che sfoggia la veneta. Lei, come sempre, ha ringraziato alcuni dei suoi sostenitori e poi si è concessa una cena al tramonto in compagnia di alcuni amici, alcuni dei quali appartenenti al mondo dello spettacolo.