Enzo Paolo Turchi affonda Pierluigi Diaco a Io e Te: “Sei tremendo…”

Enzo Paolo Turchi ironizza con Pierluigi Diaco a Io e Te

La nuova settimana di programmazione di Io e Te si è aperta con una doppia intervista. Nel salotto televisivo di Pierluigi Diaco erano presenti Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Il padrone di casa, grazie al servizio realizzato da Paolo Tavello è riuscito a far emozionare i due ballerini che si avviano ai 40 anni di matrimonio. Una clip talmente emozionante che ha un certo punto ha fatto sbottare il coreografo.

Rivolgendosi al giornalista, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha detto: “Sei tremendo, ci fai emozionare sempre… avevo detto che stavolta saremmo stati allegri”. Nel corso della lunga intervista ha parlato anche del suo passato caratterizzato dalla povertà e della nascita della figlia Maria. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno detto in trasmissione.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi emozionati per il messaggio della figlia Maria

Senza ombra di dubbio quella composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una delle coppie più belle e durature del mondo dello spettacolo. Visto il loro affiatamento sarebbe un’ottima idea realizzare una sit-com tipo Casa Vianello o Casa Totti. Ospiti a Io e Te, Pierluigi Diaco ha mostrato loro un video-messaggio realizzato direttamente dalla loro figlioletta Maria.

Quest’ultima che è nata quando entrambi erano abbastanza grandi, ha confessato di essere orgogliosa di avere due genitori così. Al rientro in studio il padrone di casa ha ironizzato con la ballerina e soubrette: “Ho parlato con amici comuni e diciamolo. Sei una rompiscatole”.

La battuta pungente di Pierluigi Diaco ai vertici Rai

Nel corso della lunga intervista a Io e Te, gli ospiti Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno citato Canale 5, ma lo hanno fatto con un certo riserbo. A quel punto il conduttore Pierluigi Diaco, che non ha peli sulla lingua, ha tranquillizzato i due ballerini affermando: “Questa cosa che non si possa citare la concorrenza nei programmi Rai mi fa sorridere”.

Ovviamente si è trattata di una nuova stoccata da parte del giornalista nei confronti dei vertici di Viale Mazzini. L’uomo ha il dente avvelenato perché non è stato confermato per la prossima stagione televisiva e al momento non conosce il suo futuro in Rai. Non è escluso un trasloco in un’altra emittente.