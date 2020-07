Pamela Barretta furiosa sui social: “Maiale…” Cosa succede alla dama di Uomini e Donne? (FOTO)

In questi giorni, la dama di Uomini e Donne, Pamela Barretta, sta apparendo parecchio furiosa sui social per questioni non propriamente note. Tutti i fan conoscono il suo trascorso sentimentale, o comunque parte di esso, pertanto si sa che non ha avuto un passato molto semplice sotto questo punto di vista.

Ad ogni modo, dopo la fine del programma di Canale 5, tutti pensavano che la donna si sarebbe dedicata alla ricerca di un nuovo amore, chiudendo definitivamente i capitoli precedenti. Da quanto trapelato sui social, però, sembra non essere esattamente così.

Lo sfogo di Pamela Barretta sui social

In diverse occasioni, Pamela Barretta ha pubblicato dei contenuti sui social che hanno l’aria di stoccate contro il suo ex Enzo Capo. Il nome di quest’ultimo non è mai stato pronunciato, ma i riferimenti sembrano essere alquanto palesi se si bada a ciò che sta facendo in questo periodo il napoletano. Uno degli ultimi contenuti degni di nota è una Instagram Stories pubblicata ieri sera in cui la Barretta ha riportato una citazione sui maiali.

Nel dettaglio, ha detto che è inutile lottare nel fango con dei maiali, perché ci si sporca solamente, con l’unica differenza che a loro piacerà. Inoltre, per rendere ancora più eloquente il concetto, Pamela ha fatto anche dei riferimenti alle persone che ostentano il denaro finendo poi per apparire davvero snob. Anche in questo caso non è stato menzionato il suo ex, ma ci sono troppe cose che conducono a lui. (Continua dopo la foto)

La replica di Enzo Capo

Il napoletano, infatti, si sta dando letteralmente alla bella vita. Sul suo profilo Instagram non sta facendo altro che mostrare cosa fa nei suoi viaggi di lusso e, soprattutto, di che donne si circonda. Nell’ultimo periodo, il protagonista appare sempre in compagnia della stessa persona. Si tratta di una donna di nome Lucrezia estremamente provocante e sensuale. I due sembrano essere legati da qualcosa di più di un’amicizia, dato che spesso si scambiano baci ed effusioni romantiche.

Pamela Barretta, invece, sui social non sta mostrando altro che una vita semplice, fatta di lavoro, amici e qualche piccola uscita per svagarsi. I suoi post, quindi, sembrano essere delle velate frecciatine, ma cosa sarà successo? In effetti, anche Enzo, in una sola occasione, ha pubblicato una IG Stories nella quale ha detto che non si sarebbe abbassato a rispondere a certe provocazioni.