Emma Marrone pubblica la chat privata con un hater: la reazione della cantante salentina [FOTO]

Emma Marrone sempre nel mirino dei leoni da tastiera

Da quando Emma Marrone è diventata famosa, quasi ogni giorno deve fare i conti con i cosiddetti leoni da tastiera che non finiscono mai di tormentarla. Questi haters attaccano lei e altri personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo con commenti vergognosi e con delle offese al vetriolo.

Nelle ultime ore la cantante salentina, attualmente impegnata con X Factor, ha postato su Instagram uno scambio di messaggi social avvenuto attraverso una chat privato tra lei e un suo detrattore seriale. “Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni, dei ‘so tutto io’”, ha scritto l’ex allieva di Amici in una Storia su IG. In poche parole dell’hater l’avrebbe aspramente criticata per aver detto che la fortuna non esiste. Il leone da tastiera è rimasto sorpreso quando la stessa ha risposto alle sue calunnie.

Il botta e risposta tra la Marrone e un haters

“Non ci posso credere che mi hai scritto, mi verrà un infarto”, ha scritto l’hater di Emma Marrone. Mentre quest’ultima non ha perso tempo a metterlo a suo posto rimproverandolo davanti a tutti. Non è la prima volta che la cantante salentina deve fare i conti con i leoni da tastiera che la criticano per ogni suo movimento social.

Addirittura quando la nuova giudice di X Factor ha confessato ai follower che il suo male si fosse ripresentato, la 36enne è stata pesantemente attaccata senza alcun motivo valido. In quell’occasione, i seguaci e personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo avevano preso le sue difese scagliandosi contro questi utenti web che si nascondono dietro profili fake. (Continua dopo la foto)

Le altre vip tormentate dagli odiatori seriali

Oltre ad Emma Marrone, altre vip e personaggi dello sport sono spesso vittima degli attacchi da parte degli haters. Un esempio lampante lo abbiamo avuto grazie ai servizi de Le Iene Show che rintracciano il detrattore per poi metterlo di fronte alla persona offesa.

Nella stragrande maggioranza dei casi l’odiatore si vergogna di quello che ha fatto sui social. Anche le soubrette Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi ne sanno qualcosa. Infatti tutte e tre spesso si ritrovano i contenuti postati su Instagram con una serie di commenti velenosi da parte degli odiatori seriali.