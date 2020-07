Temptation Island: parla l’autore che decide le canzoni del programma

Sicuramente vi sarete interrogati su chi sceglie le canzoni del programma e perché fa quelle scelte. Ecco le dichiarazioni dell’autore responsabile

Temptation Island: ecco chi sceglie le canzoni del programma

Se siete appassionati di Temptation Island sicuramente negli anni non vi saranno sfuggite le canzoni che compaiono in sottofondo quando ci sono momenti cruciali. Quando un protagonista piange, sta in silenzio, sbatte qualche sedia o si tuffa in acqua sconvolto da quello che ha visto nei video, c’è sempre una canzone che accompagna quelle immagini.

Queste canzoni a volte hanno suscitato i sorrisi e l’ironia del web. Perchè alcune scelte? Ne ha parlato proprio l’autore responsabile, ovvero Fabrizio Baglio, il quale ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Secondo lui il grande interesse delle persone per le colonne sonore di Temptation Island si spiega con il fatto che le parole e la musica rispecchiano gli stati d’animo del protagonista in quel preciso momento. Il telespettatore non deve fare altro che ascoltare e immedesimarsi.

Per lo story editor del programma è molto facile scegliere la canzone con chi ha degli stati d’animo ben delineati e con chi sa manifestarli. Chi invece si ritira nei suoi silenzi rende molto più difficile il lavoro. A volte la scelta della canzone è quasi immediata, a volte richiede ore di ricerche, perchè non si sa bene quali possono essere i sentimenti e i pensieri di quella persona.

Le due canzoni cult del programma

Ad ogni modo, per Fabrizio il lavoro delle colonne sonore è molto avvincente anche quando deve cercare per ore la canzone giusta. Per quanto riguarda questa edizione ha anche svelato che uno dei momenti topici sarà il falò di confronto tra Annamaria e Antonio in cui in sottofondo apparirà una canzone di Gigi D’Alessio.

Ma ci sono due canzoni in particolare che il pubblico riconduce a Temptation Island: la sigla e Amore amaro. La sigla del programma è la canzone di Rihanna e Eminem intitolata Love the way you lie, che significa “amo il modo in cui menti”. E in effetti, nel programma, si svelano molte bugie e problemi di coppia. Ma è Amore amaro di Gigi Finizio che ha scatenato la curiosità e l’ironia del web.

Infatti, questa canzone è stata riciclata da fidanzati che la dedicavano alle fidanzate per le single, e ogni tanto compare in sottofondo. Fabrizio ha raccontato che gli autori l’hanno guardato stupiti per questa scelta, ma lui viene da quel mondo e crede che quella canzone rappresenti un momento tipico per ogni coppia.