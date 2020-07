Maria De Filippi in bikini sbalordisce i fans, “Ha il seno rifatto?” (Foto)

Maria De Filippi si gode un periodo di vacanza dopo le turbolente edizioni di Uomini e Donne ed Amici. La moglie di Maurizio Costanzo è al mare dove ha mostrato un fisico mozzafiato e sollevato qualche indiscrezione più “intima” che, inevitabilmente, ha fatto il giro del web ed ha scatenato i fans.

Viste le immagini in cui Queen Mary è avvolta da un bellissimo bikini bianco, il web ha iniziato a chiedersi insistentemente se il seno di Maria De Filippi, così perfetto, fosse il risultato di un intervento di chirurgia estetica. Qual è il segreto della signora di Mediaset? C’è davvero la chirurgia dietro a tutto? Vediamolo.

Maria De Filippi, fisico da urlo

Maria De Filippi si gode un po’ di relax a bordo di una grande barca che, insieme ad amici e collaboratori, ha affittato per una settimana. Riposo meritato, per carità, dato che la passata stagione televisiva è stata davvero difficile a causa del Covid-19. A fare notizia, però, non è questo quanto la forma fisica perfetta della signora della televisione. La De Filippi, in un bel bikini bianco che ne esalta l’abbronzatura, ride e si diverte in compagnia.

D’altro canto non è la prima volta che Maria De Filippi trascorre così le sue vacanze: segno che è quanto preferisce in assoluto! Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di questa vacanza che, inevitabilmente, hanno fatto il giro dei social e del web in generale. A colpire è il fisico sempre statuario della De Filippi. Il costume, poi, esalta il seno perfetto al punto che qualcuno, tra i fans, sostiene “Così perfetto che sembra rifatto”.

Il segreto di Maria

Dietro un fisico perfetto e, di conseguenza, di un seno così sodo e alto da sembrare ritoccato, c’è un vero e proprio stile di vita. La signora Costanzo, tra l’altro, non è nuova a voci che parlavano di ritocchini estetici. Voci sempre prontamente smentite dai fatti! Ed anche stavolta è andata così. Queen Mary non si è affatto ritoccata il seno e, molto probabilmente, non si sognerebbe mai di rifarlo.

Le vacanze di Maria De Filippi, dunque, proseguono prima di tornare al lavoro per le nuove stagioni dei suoi programmi. La attende, a breve, una vacanza con Maurizio Costanzo ad Arsedonia, in Toscana. Anche lì metterà in mostra il suo gran fisico che, per buona pace di tutti, è frutto di tanto allenamento e di un’alimentazione sana ed equilibrata.