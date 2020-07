Giorgio Mastrota e Natalia Estrada di nuovo nonni, è nato Sasha (Foto)

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada stanno vivendo, in questi giorni, la gioia di essere diventati nuovamente nonni. La loro primogenita, dopo averli resi nonni già una volta nel 2018, ha concesso il bis e, pochissimi giorni fa, è venuto al mondo il piccolo Sasha. Un momento di felicità immensa che il nonno bis ha voluto condividere con i fans.

Ad annunciare il lieto evento, infatti, è stato lo stesso Giorgio Mastrota mediante un bellissimo post su Instagram. Pubblicando una foto del suo ormai noto “pollicione”, ha presentato al mondo il piccolo Sasha che, in sottofondo, dorme nel lettino. Numerose le reazioni social.

Giorgio Mastrota nonno bis

Giorgio Mastrota è, come anche la Estrada, al settimo cielo. L’uomo ha, infatti, ricevuto nuovamente la grazia di un nipotino che saprà, di certo, allietare le sue giornate. Il piccolo è rientrato dall’ospedale, insieme alla mamma, da poco e il nonno gli ha scattato una foto in cui copre il viso del bimbo con il suo ormai più che conosciuto pollice. Nella didascalia della foto, non a caso, scrive “Non spaventarti amore, è nonno pollicione”.

Giorgio Mastrota ha seguito molto da vicino la gravidanza della figlia scattando spesso foto del pancione e mostrando, quindi, che tutto stava andando per il verso giusto. Ed è lo stesso Mastrota a comunicare il nome del piccolo che i genitori hanno deciso di chiamare Sasha. Un altro maschietto, dunque, dopo la nascita del piccolo Marlo avvenuta nell’estate del 2018.

I rapporti con la Estrada

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si erano sposati nel 1992 per divorziare, però, sei anni dopo, nel 1998. Da quel momento, si sa, i loro rapporti si erano un po’ inclinati come, purtroppo, avviene nella maggioranza delle separazioni tra coniugi. A far sì che i due ex facessero pace è stata la nascita del primo nipotino, dopo ben 20 anni di quasi totale indifferenza.

Oggi come oggi, i rapporti tra Giorgio Mastrota e l’ex moglie sono nettamente migliorati. Lo stesso Mastrota ha dichiarato, in una recente intervista, che lui e la ex si sentono spesso adesso. A quanto pare l’argomento preferito delle loro conversazioni è il loro essere nonni, attività che piace moltissimo ad entrambi e che li ha da subito resi orgogliosi.

Adesso che i nipotini sono due ci sarà tanto amore da dare e da dividere tra i due piccoli. Ma Giorgio Mastrota e la Estrada appaiono prontissimi! Diventare nonni una seconda volta è stato proprio bellissimo!