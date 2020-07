Alba Parietti si sfoga e replica all’accusa di ritoccare le foto

Alba Parietti si gode le vacanze al mare ad Ibiza dove è stata paparazzata appena qualche giorno fa. Le foto in questione sono state pubblicate direttamente dal settimanale Oggi. Scatti, però, che hanno dato adito ad un mare di polemiche che, a distanza di giorni, non tendono comunque a placarsi.

L’impatto sulla “serenità” di Alba Parietti è stato tale che la stessa ha pensato di rispondere prontamente al tutto e di criticare il modo di utilizzare queste fotografie che l’hanno letteralmente sorpresa in spiaggia senza che lei sapesse nulla. Il motivo del contendere? La non consapevolezza di essere ripresa. Ma vediamo cos’è accaduto nel dettaglio e cos’ha detto la donna.

Alba Parietti, foto “rubate”

Le foto che l’hanno immortalata mentre si trova in spiaggia ad Ibiza non sono proprio piaciute ad Alba Parietti. Scatti che lei stessa ha definito al naturale e che, secondo il suo modo di vedere, non gli consentono di mostrarsi al meglio. La rabbia della donna è accresciuta ancor di più dal fatto che le foto in questione sono state palesemente fatte per far notare la differenza con scatti “realizzati ad hoc” e, magari, modificati.

Un atteggiamento, questo, che ha mandato su tutte le furie Alba Parietti che non ha affatto gradito. E le foto, in effetti, non rendono assolutamente giustizia alla Parietti che tutti noi siamo abituata a vedere sia in tv che sui giornali. Una donna elegante e che si mostra sempre al meglio. Cosa che, in questi scatti, non ha fatto! Essere ridicolizzata per volersi sempre mostrare al top? La Parietti proprio non ci sta!

La replica

La replica che Alba Parietti ha postato per rispondere a tutto questo la dice davvero tutta sul suo pensiero. La donna sostiene di essere disgustata dal fatto che si cerchi, ossessivamente, di cercare i difetti altrui per metterli in vista. “Da oggi posterò solo video, così non c’è la possibilità di modificare” ha sostenuto la donna per evitare le accuse di chi sostiene che modifichi le foto prima di pubblicarle.

“Godetevi la vita” sostiene Alba Parietti mentre prosegue “cercate di vedere le cose belle vostre e lasciate che gli altri facciano ciò che gli pare”. Non bisogna, secondo la Parietti, togliere ad una donna il gusto di piacere, indipendentemente dalla sua età. Lei, a 59 anni, è una bella signora che in molti additano forse con troppa facilità. Ma come reagiranno i fans a queste sue parole?