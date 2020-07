Temptation Island spoiler: tutto ciò che vedremo nella puntata del 28 luglio (VIDEO)

Questa sera, martedì 28 luglio, andrà in onda il penultimo appuntamento con Temptation Island 2020 e gli spoiler sono molto interessanti. Le coppie ancora in gioco sono tre e tutte sono a rischio.

Andrea e Anna sono ai ferri corti specie per alcuni comportamenti assunti da lei nel corso della permanenza nel villaggio. Antonella, invece, è rimasta profondamente delusa dal tradimento di Pietro. Lorenzo, invece, non ha gradito delle dichiarazioni fatte da Manila durante il reality show.

Spoiler su Antonella, Pietro, Anna e Andrea

Gli spoiler sulla puntata di questa sera di Temptation Island rivelano che Antonella Elia prenderà visione di un altro filmato alquanto compromettente sul suo fidanzato. Al termine della visione, la dama potrebbe chiedere il falò di confronto anticipato. La clip in questione è stata pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del programma e numerosi utenti sono intervenuti per manifestare il loro punto di vista in merito. La maggior parte dei fan hanno esortato la Elia a scappare a gambe levate da Pietro, il quale non ha avuto nessun rispetto per lei.

Altra coppia che sta generando particolare sgomento è quella formata da Andrea e Anna. Quest’ultima sta mostrando di essere disposta a tutto pur di ottenere un figlio dal suo uomo e farsi sposare. Nella prossima puntata vedremo che la donna comincerà a parlar male della famiglia del suo compagno, generando una reazione fortissima in Lorenzo Amoruso. (Continua dopo i video)

Falò di confronto a Temptation Island

Quest’ultimo non potrà fare a meno di intervenire nella speranza di aprire gli occhi al suo compagno d’avventura. L’ex calciatore, infatti, gli dirà che questo non è amore e che la sa donna è una vera iena. Della sua stessa idea sembra essere anche il popolo del web, che non vede l’ora che Andrea mandi a quel paese la sua donna. Manila, poi, prenderà visione, per la prima volta, di alcuni filmati inerenti il suo uomo. Nelle clip in questione Lorenzo sarà nella vasca idromassaggio con alcune tentatrici e si mostrerà molto propenso nei loro confronti.

Infine, non dimentichiamo che nella puntata in questione assisteremo al prosieguo del falò di confronto tra Annamaria e Antonio. Quest’ultimo si è avvicinato parecchio ad una tentatrice, arrivando ad instaurare con lei un rapporto molto più intenso. Anche in questa circostanza gli utenti si augurano che la napoletana lasci il suo compagno per il modo in cui l’ha trattata.