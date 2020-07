Temptation Island, Massimo Colantoni si racconta: perchè è finita con Sonia, il retroscena con Ilaria, l’opinione sulla nuova edizione

Massimo Colantoni, protagonista della sesta edizione, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di molte cose. Ecco le sue dichiarazioni

Temptation Island: Massimo Colantoni torna a parlare di Sonia e Ilaria

Massimo Colantoni è stato uno dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island. Lui ha partecipato con la fidanzata Ilaria Teolis con la quale aveva una relazione da due anni e mezzo. Convivevano e avevano provato ad avere un bambino, ma c’erano dei problemi. Nel villaggio lui si è interessato ad una single e lei all’ormai noto Javier Martinez.

Una volta al falò di confronto finale, lui voleva tornare con lei, ma Ilaria era molto confusa sui suoi sentimenti e ha voluto chiudere. Nelle settimane successive hanno provato a sentirsi, ma lui si è avvicinato molto a Sonia Onelli, ex tentatrice. In una nuova intervista per Fanpage.it ha confessato che era molto amico di Sonia e le chiedeva consigli per come fare con Ilaria. Poi, invece, è nato l’amore tra di loro.

Tuttavia, in poco tempo sono emersi i loro caratteri, completamente opposti. Per un anno hanno provato a convivere e a venirsi incontro ma non ci sono riusciti. Sui social, però, Sonia ha risposto ad un’utente che le chiedeva come mai fosse finita con Massimo e lei ha risposto con “Ho i miei buoni motivi“. Quindi, sembra che lei accusi lui in un qualche modo.

Tuttavia, Massimo ha anche svelato che a dicembre Ilaria Teolis lo ha contattato per tornare insieme a lui. Lei voleva trascorrere un weekend insieme perchè la loro storia non era paragonabile a quella che lui aveva con Sonia. Ma Massimo ha detto che quando chiude chiude in modo definitivo quindi non ha accettato. Poi lei ha voltato pagina con Andrea e adesso sembra sia felice.

La nuova edizione

Massimo ha anche parlato della nuova edizione di Temptation Island. L’episodio che più l’ha colpito è il tradimento di Pietro Delle Piane nei confronti di Antonella Elia. Per Massimo, comunque, è tutto molto strano. Lui capisce, avendola vissuta, che nel villaggio si può perdere il senso della realtà ma non crede sia possibile che Pietro abbia eluso in quel modo le telecamere, che sono ovunque.

Perchè Pietro ha poi raccontato in camera di aver baciato la single quando sa benissimo di essere ripreso? Qualcosa non torna. Ad ogni modo, a lui Pietro non è piaciuto per nulla, così come Anna e Valeria. Pensa che, purtroppo, Annamaria perdonerà Antonio, spera che Andrea lasci Anna e che Manila e Lorenzo abbiano un lieto fine.