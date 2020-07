Fedez contro Andrea Bocelli, “Pandemia fantascienza? Un amico ha fatto il trapianto…”

Usa parole dure Fedez nei confronti di Andrea Bocelli, il tenore aveva detto una battuta poco felice sulla pandemia

Durante la pandemia fra Fedez e Andrea Bocelli è esploso un vero e proprio idillio. I due hanno portato la musica nelle case degli italiani e hanno tenuto loro compagnia con le loro canzoni. In pieno lockdown hanno fatto in modo che si sentissero meno soli, soprattutto chi era lontano dalla famiglia e dagli affetti. Le storie delle persone morte per il covid hanno commosso tutti e la vista dei carri ha fatto emozionare.

Tuttavia, alcune parole pronunciate da Andrea Bocelli hanno suscitato polemiche. Il tenore ha parlato della pandemia e detto cose che secondo Fedez non sono giuste. Bocelli ha fatto riferimento ai complottisti e detto di essere offeso di essere stato privato della sua libertà. Ha anche sottolineato che lui non conosce persone che siano state in terapia intensiva.

Fedez non ha condiviso le parole di Andrea Bocelli

Le sue parole hanno mandato in bestia soprattutto coloro che hanno veramente vissuto il Covid 19 e hanno sperimentato la sofferenza. Per una volta anche Fedez ha scelto di non condividere il pensiero del tenore e gli si è rivoltato contro. Mentre si scatenava la polemica contro il tenore Fedez ha detto solamente Boh e di essere rimasto senza parole.

Ieri sera il rapper è tornato sull’argomento e ha postato su Twitter la foto di un amico che ha subito un trapianto di polmoni a 18 anni. Il suo amico era stato affetto dal Coronavirus e come conseguenza aveva avuto bisogno di un trapianto ai polmoni. Fedez ha pubblicato la foto e ha anche scritto un messaggio eloquente, che si riferisce a Bocelli.

Il rapper lancia un messaggio verso Bocelli

Il rapper nel suo messaggio è evidente che si riferisce alle parole usate dal tenore. E si coglie infatti la battuta ironica lanciata apposta per Bocelli. Fedez dice con chiarezza che se qualcuno non ha idea di chi sia stato in terapia intensiva un suo amico c’è stato.

Ha anche avuto molte conseguenze a causa del covid e si è sottoposto a 18 anni ad un trapianto di polmoni. Fedez ha anche ribadito che ogni tanto stare in silenzio non fa male, è meglio non parlare piuttosto che dire cavolate. Infatti, le parole di Bocelli hanno insinuato il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza, ma non è così!