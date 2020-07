Gianrico Tedeschi è morto: l’attore noto per lo spot delle caramelle Sperlari

E’ morto Gianrico Tedeschi, l’attore delle caramelle Sperlari di Carosello ci ha lasciato, aveva compiuto 100 anni da poco

E’ morto Gianrico Tedeschi, l’attore è deceduto ieri sera a 100 anni, che aveva compiuto da poco. Tedeschi è morto dove abitava, a Crabbia di Pettenasco. Tutti lo ricordano senza dubbio come volto legato al Carosello, che è stato per tanto tempo un vero e proprio appuntamento. Ma soprattutto il volto di Tedeschi è legato in maniera particolare alle caramelle Sperlari, che pubblicizzava da tempo.

Gianrico Tedeschi però non era solo un personaggio che faceva la pubblicità alle caramelle Sperlari, ma molto di più. L’attore è stato infatti un interprete straordinario e ha lavorato sia in teatro che in televisione. La sua eleganza e la sua discrezione erano tali che lo hanno reso popolare ma con stile. Tedeschi è stato anche un intrattenitore del genere varietà molto apprezzato e richiesto.

Gianrico Tedeschi attore in teatro e televisione

Nato a Milano nel 1920, Tedeschi studiava alla facoltà di Magistero della Cattolica di Milano quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Il giovane venne chiamato alle armi come ufficiale e prese parte alla campagna di Grecia. Dopo l’armistizio venne fatto prigioniero e detenuto nei campi di Beniaminovo, Sandbostel e Wietzendorf. Fu proprio nei campi di concentramento che fece la conoscenza di Giovannino Guareschi.

Anche Guareschi successivamente divenne famoso. Recitò per la prima volta la parte di Enrico IV nell’opera di Pirandello mentre si trovava nel lager di Sandbostel. Dopo una vita dedicata a quella che poi divenne la sua passione, ovvero la recitazione, Tedeschi è morto serenamente. A dare la notizia ieri sera è stato il sito buongiornonovara.com.

L’attore ha festeggiato da poco il 100esimo compleanno

L’attore aveva festeggiato il suo centesimo compleanno il 20 aprile scorso e per l’occasione aveva ricevuto un messaggio di auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tedeschi viveva a Crabbia sul lago d’Orta, e proprio lì ha festeggiato il compleanno insieme alla moglie Marianella Laszlo e alle due figlie, Sveva ed Enrica.

Sveva è attrice anche lei mentre Enrica, avuta dal primo matrimonio, è docente universitaria di sociologia. L’attore si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. Il suo debutto teatrale risale al 1947 con Giorgio Strehler. Tedeschi ha partecipato anche a diversi sceneggiati Rai come Il gabbiano’, ‘Delitto e castigo’ ‘Demetrio Pianelli’.