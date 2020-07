Elisa Isoardi, la notizia tanto attesa è arrivata. L’annuncio è ufficiale

Arriva la notizia tanto attesa per Elisa Isoardi, la conduttrice sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle, c’è la conferma ufficiale

Era nell’aria qualcosa per la conduttrice Elisa Isoardi, ma ancora non c’era nulla di certo. Da poco ha lasciato la conduzione de La prova del cuoco, il format di cucina condotto in passato da Antonella Clerici, e il suo futuro sembrava incerto. Invece la Isoardi è pronta per iniziare alla fine dell’estate una nuova esperienza televisiva.

Di cosa si tratta? Le indiscrezioni finora hanno parlato di una partecipazione della Isoardi allo show di Mily Carlucci Ballando con le stelle. Il programma va in onda su Rai1 ed è molto seguito, e ogni anno sono tanti i vip che vi prendono parte. Anche per la Isoardi arriva la conferma ufficiale: sarà nel cast di Ballando con le stelle!

Elisa Isoardi nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle

Il programma ha subito vari cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria e andrà in onda in autunno. Durante il periodo prima e dopo il lockdown si è parlato tanto della presenza della Isoardi nel cast del talent show. Anche lei in una occasione aveva confessato che le sarebbe piaciuto farne parte. La sua richiesta pare sia arrivata a destinazione e la produzione ha confermato la sua presenza.

In una intervista che la Isoardi ha rilasciato in esclusiva al settimanale Oggi ha parlato infatti dei suoi progetti futuri riguardo il lavoro. Ha anche aggiunto alla fine che ripartirà da Ballando, nonostante lei non sia sciolta abbastanza. Ha dunque confermato anche lei la presenza nel talent della danza e ha fatto intendere di essere felicissima di farne parte.

La Isoardi felice di fare parte del cast di Ballando

Da alcune ore la Isoardi ha postato su Instagram qualcosa che spazza via ogni minimo dubbio sulla sua presenza nel talent. Infatti, la bella conduttrice ha condiviso un frame del celebre film Dirty Dancing di cui sono protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey. La Isoardi ha commentato dicendo che quello è il suo futuro maestro di ballo.

Elisa ha anche aggiunto di essere in attesa che inizi Ballando con le Stelle e ha quindi annunciato la sua partecipazione ufficiale allo show. Una pioggia di like ha accolto il suo annuncio e anche tanti commenti di approvazione. I suoi fan non vedono l’ora di vederla in azione!