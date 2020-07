Kansai Yamamoto, lo stilista muore a 76 anni, famoso per aver collaborato con David Bowie

Lutto nel mondo della moda, è scomparso a 76 anni lo stilista Kansai Yamamoto, diventato celebre per la sua collaborazione con David Bowie

Il mondo della moda è in lutto, è morto a 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto. Celebre per i suoi abiti ultra moderni e per la sua lunga collaborazione con David Bowie, era un’anima eclettica. A dirlo è anche la figlia, Mirai, che ha annunciato su Instagram la sua scomparsa. La donna ha detto che il suo papà è morto il 21 luglio scorso circondato dai suoi affetti.

Su Mirai Yamamoto ha scritto parole meravigliose del padre. Ha detto infatti che Kansai era un uomo generoso e premuroso, affettuoso e dal cuore buono. Amava dialogare e l’ha circondata di affetto per tutta la vita. Mirai ha anche aggiunto che il padre le ha insegnato a resistere anche quando le cose non vanno bene.

Kansai Yamamoto era una persona buona e generosa

Il pensiero di Kansai era quello di una persona positiva, che vede un’opportunità in ogni sfida, grazie alla quale poter crescere. Lo stilista era convinto che dopo il peggio vengono sempre le cose buone ed era profondamente ottimista. La figlia di Kansai ha parlato apertamente del padre e ha anche ringraziato tutti coloro che sono venuti a contatto con lui.

Quelli che hanno attinto dalla saggezza e dalla creatività di Yamamoto sono quelli che hanno raccolto la sua eredità. E’ dunque un modo per pensare che Kansai è sempre vivo e attraverso lo stile in confondibile è come se ci fosse anche lui. La figlia ha detto di voler proseguire nel sostenere quanto lasciato dal padre mediante il suo lavoro in Kansai Super Studio.

Yamamoto lascia un ricordo indelebile

La figlia di Kansai è anche attrice e la donna ha detto di voler continuare entrambe le professioni. Ha anche detto nel post di voler diffondere nel mondo lo spirito di ‘Genki’ di Kansai Yamamoto. Lo stilista è nato nel 1944 e aveva studiato ingegneria civile prima di intraprendere la strada della moda.

Fu il primo stilista giapponese a fare una sfilata a Londra nei primi anni ’70 e da subito catturò l’attenzione di diversi artisti come David Bowie. Yamamoto ha creato durante gli anni svariati capi androgini per il cantante inglese. La sua impronta futuristica si incrociava con quella del cantante. Uno dei capi più celebri è la tuta ‘Tokyo Pop’ in vinile nero che Bowie indossò nel tour di ‘Aladdin Sane.