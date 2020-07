Oroscopo 29 luglio 2020: novità per i Sagittario, tensioni per i Leone

L’Oroscopo del 29 luglio denota cambiamenti nella vita dei Sagittario. I leone, invece, potrebbero avere qualche discussione sul lavoro

Oroscopo segni da Ariete a Vergine

Ariete. Sfruttate questa giornata per risolvere le eventuali situazioni in sospeso che avete in amore. Nonostante il caldo e la stanchezza, riuscirete ad essere attivi e produttivi. Approfittate di questo momento ricco di energia per fare ciò che magari stavate rimandando da tempo.

Toro. Questo è il momento giusto per fare la pace con qualcuno con cui avete discusso. In amore ci sarà una maggiore serenità e, finalmente, potrete porvi sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Sul lavoro ci sono ancora delle questioni irrisolte, ma la strada sarà in discesa.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 luglio denota una giornata molto intensa per i sentimenti. Oggi potreste essere spinti ad idealizzare una situazione sentimentale, che potrebbe non rispecchiare le aspettative. A lavoro urge una pausa, c’è il rischio di perdere facilmente la concentrazione.

Cancro. Periodo positivo e caratterizzato da buoni sentimenti. Le coppie stabili avranno la possibilità di fare dei passi importanti. Per quanto riguarda le relazioni appena nate, invece, potrebbero riservarvi delle sorprese positive. Nel lavoro ci vuole attenzione, non sottovalutate nessun aspetto.

Leone. La giornata non incomincerà esattamente nel migliore dei modi. Oggi potrebbero sorgere delle discussioni, specie sul lavoro, a causa di visioni differenti in merito alle mansioni da svolgere. Non alimentate la polemica, non è il momento di puntare i piedi per terra. In amore c’è serenità.

Vergine. Molti dei nati sotto questo segno si troveranno a fare i conti con la propria sfera interiore. In amore siete turbati da qualcosa, pertanto, non tenetevi tutto dentro, ma cercate di parlarne e di affrontare le situazioni. Al lavoro, invece, ci sono delle grandi novità in arrivo, fatevi trovare pronti.

Previsioni 29 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore procederà a gonfie vele in questi giorni. Approfittate del momento per godervi un po’ di relax con la persona che amate. Sul lavoro, però, non si può dire la stessa cosa. Ci sono delle questioni irrisolte o dei rallentamenti che potrebbero mettere a dura prova i vostri nervi.

Scorpione. Amore e lavoro andranno di pari passo in questo momento. Entrambi gli aspetti sono abbastanza positivi. La vostra preoccupazione, almeno per il momento, riguarda la sfera economica. Forse vi siete trovati a spendere più soldi del previsto e questo vi sta facendo preoccupare un po’ troppo.

Sagittario. Una ventata di aria fresca accarezzerà la vostra vita. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti interessanti. Una nuova proposta potrebbe arrivare a breve e fareste bene a prendere seriamente in considerazione l’idea di cambiare. In amore, invece, sarete più fantasiosi.

Capricorno. L’Oroscopo del 29 luglio vi delinea una giornata all’insegna della leggerezza. Oggi prenderete tutto con maggiore serenità, ma cercate solamente di non apparire troppo superficiali. Specie nel lavoro dovete essere attenti. Se seguirete questi consigli sarete in grado di dare luogo a progetti molto importanti.

Acquario. I nati sotto questo segno hanno sempre la testa immersa nei nuovi progetti. Questo è il momento di portarli a termine anche se la sfera economica potrebbe darvi qualche preoccupazione in più. L’amore procederà senza troppi intoppi, dedicatevi di più alle persone che vi amano.

Pesci. Oggi sarete creativi e pieni d’immaginazione. Questo vi spingerà ad avere un po’ la testa tra le nuvole. Se svolgete mansioni artistiche sarete alquanto favoriti. Siete affascinati dal mistero e dalle persone intriganti. Attenti, però, a non lasciarvi abbindolare da chi si dipinge in un modo e poi potrebbe rivelarsi tutt’altro.