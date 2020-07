Paola Di Benedetto e Federico Rossi: imprevisto per l’anniversario, ecco che cosa è successo alla coppia

La coppia aveva organizzato un viaggio per il secondo anniversario, ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Ecco che cosa è successo

Paola Di Benedetto e Federico Rossi festeggiano due anni d’amore

La coppia formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha festeggiato due anni d’amore. Paola, modella vicentina, aveva partecipato a Ciao Darwin come Madre Natura, era stata una naufraga de L’Isola dei Famosi in cui aveva iniziato un flirt con Francesco Monte. Tuttavia, dopo un paio di mesi lui l’ha lasciata. Lei, con l’arrivo dell’estate ha scritto a Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede.

Lui l’aveva già contattata ma lei non lo aveva considerato. Poi, ascoltando le canzoni del duo canoro, Paola si è informata su chi fosse Federico e gli ha scritto. Da quel momento è praticamente iniziata la loro storia fatta di assaggi di vita quotidiana e viaggi insieme. L’estate successiva, però, la rottura improvvisa. Lei ha comunicato sui social che c’era stata una grave mancanza di rispetto e che la storia era finita.

Federico ha fatto di tutto per riconquistarla e così è stato. Mentre lei ha partecipato (e poi vinto) la quarta edizione del Grande Fratello Vip il loro legame è cresciuto ancora di più. Infatti, dopo due anni di storia sono pronti per fare il passo della convivenza. Hanno scelto Milano. Ma nei festeggiamenti dell’anniversario qualcosa è andato storto.

L’imprevisto per l’anniversario

Paola e Federico, per i due anni insieme, avevano deciso di andare a Santorini. Ebbene, prima il volo era stato cancellato per ovvi motivi legati al Coronavirus. Poi, sono riusciti a prenotare di nuovo e tutto era pronto per poter trascorrere qualche giorno in quel paradiso greco. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Una volta in aeroporto alle 5.30 di mattina per la coppia ci sono stati dei problemi con le documentazioni e quindi Paola e Federico non sono potuti partire. Poco male, perchè hanno rimediato recandosi nel loro ristorante di Modena preferito e hanno mangiato a più non posso. Il tutto è stato documentato dalle storie Instagram di lei e di lui.

Non sono mancate ovviamente le critiche, ma anche dopo le voci di tradimenti e bugie, Paola e Federico si stanno dimostrando sempre più affiatati e, soprattutto, innamorati. Adesso sono pronti e felici di questa convivenza dopo i lunghi mesi che li hanno tenuti lontani, prima per il Grande Fratello Vip e poi per la pandemia. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?