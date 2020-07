Gianluca Grignani lasciato dalla moglie, tutto smentito dai legali del cantante

Gianluca Grignani, notizie false in rete, ecco tutta la verità

Gianluca Grignani non ha ancora rilasciato dichiarazioni che hanno a che fare con la fine del suo matrimonio con Francesca dell’Olio. Secondo le prime indiscrezioni in rete il rapporto sarebbe giunto al termine. Tra i due prima o durante la quarantena c’è stata una crisi irreversibile dopo ormai 17 anni di matrimonio. Hanno insieme quattro figli, ma qualche mese fa è stata proprio lei a mettere il punto alla relazione.

Così già da 3 mesi vivono separati, lui lavora al nuovo disco che uscirà tra pochissimo, lei sta portando avanti la sua vita. Questo è ciò che si è recentemente letto. Nessuno dei due è mai intervenuto sulla questione per negare o affermare. Soltanto adesso giunti alle strette, i legali dei due hanno deciso di porre fine al chiacchiericcio.

Gianluca Grignani il suo difficile passato è ormai alle spalle, i due hanno ricominciato da zero

Gianluca Grignani e Francesca stanno ancora insieme, hanno attraversato momenti difficili dimostrando di essere tanto legati ed innamorati l’uno dell’altra. Uno dei momenti duri risale al 2014 anno in cui Gianluca fu arrestato a causa di un comportamento aggressivo a Rimini. La moglie non ha mai smesso di stargli accanto, soprattutto per il bene dei figli che hanno bisogno di due genitori uniti e che si supportino in ogni momento della vita.

In questo momento Gianluca si sta concentrando sulla pubblicazione del triplo album che uscirà tra pochissimo. Sempre secondo voci di corridoio, in quest’album c’è anche il singolo Non dirò il tuo nome che nasconderebbe qualche indizio sulla sua vita privata e sentimentale. Anche questa notizia è stata subito smentita dai suoi legali.

I figli, i diamanti di Gianluca e Francesca hanno una famiglia tanto unita

Ciò che li contraddistingue da qualunque altra coppia è che nonostante tutto tra alti e bassi, anche nei periodi più brutti, i due sono rimasti in ottimi rapporti, mantenendo la serenità in casa per i loro figli Ginevra, Giselle, Giona e Giosuè che hanno sempre definito i loro preziosi diamanti.

Sui social nessuno dei due ama pubblicare in eccesso parti della propria vita, nemmeno in questo caso. Entrambi scelgono la condivisione limitata cercando di proteggere il più possibile i bambini. Mentre per quanto riguarda la vita lavorativa, Grignani ama tenere i suoi follower e fan informatissimi tanto da deliziarli con qualche esibizione in live durante le dirette soprattutto nel periodo della quarantena.