Stefano De Martino nella bufera: “Caciottaro furbo, spero che Belen racconti tutto…” (FOTO)

Poco fa, Stefano De Martino ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato una bufera. Nel dettaglio, il protagonista ha mostrato una sua foto in acqua e poi ha aggiunto una didascalia alquanto criptica.

Molti utenti, però, hanno colto la palla al balzo per inondare di insulti il ballerino e per portare alla luce delle questioni private che riguardano lui e Belen. In particolar modo, c’è chi ha esortato la Rodriguez a parlare e a raccontare retroscena inediti.

La bufera contro Stefano

L’ultimo post pubblicato da Stefano De Martino è alquanto criptico ed ha sollevato una bufera. Il ballerino ha mostrato un suo scatto e poi ha aggiunto una frase incentrata sulla bellezza del mare e di quanto il nuoto sia un po’ come volare. Il post è divenuto virale in poco tempo e molti utenti ne hanno approfittato per fare i complimenti al protagonista per la sua splendida forma fisica. Altri, però, non hanno potuto fare a meno di fare dei riferimenti alla recente rottura con Belen Rodriguez.

Nel dettaglio, molte persone hanno accusato Stefano di essere un vero furbacchione. Belen, infatti, farebbe bene a vuotare il sacco e a sbugiardare il papà del piccolo Santiago. Considerando come sono attualmente i rapporti tra loro due, pare chiaro che sia successo qualcosa di molto grave che li ha spinti ad interrompere il loro matrimonio, per la seconda volta. (Continua dopo il post)

De Martino naviga sott’acqua

Tra i vari commenti, inoltre, c’è anche chi ha preso le difese del ballerino. Diverse persone, infatti, hanno notato che la Rodriguez stia pubblicando una serie di frecciatine sui social riferite al suo ex allo scopo di generare in lui una reazione. La donna, però, pare non riesca nel suo intento, sta di fatto che Stefano De Martino non sta affatto replicando spegnendo sul nascere ogni tipo di polemica.

Belen, dal canto suo, al momento sembra essersi fatta una vita accanto ad un altro uomo, ma c’è chi ritiene che si tratti solo di un modo per vendicarsi del presunto tradimento di suo marito. Stefano, invece, è molto più misterioso sul web, proprio per tale ragione in molti lo stanno definendo come un soggetto molto più furbo e subdolo. Il suo navigare sott’acqua non fa che peggiorare ulteriormente la sua posizione.