Lite furiosa tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole: i racconti di un amico della coppia (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando dell’ipotetica rottura tra Francesco Sole e Giulia Cavaglia. Dopo le due fallimentari esperienze a Uomini e Donne, la fanciulla sembrava, finalmente, aver trovato l’amore al fianco dello scrittore, ma la situazione sembrerebbe essere precipitata.

Alcuni amici della coppia hanno sganciato dei gossip sul loro conto, che sembrerebbero chiarire inequivocabilmente che la storia sia volta al termine. Inoltre, anche alcuni indizi provenienti dai social sembrano condurre verso la stessa conclusione.

La lite tra Giulia e Francesco

La relazione tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole sembra finita da un po’ di tempo. Il loro ultimo contenuto pubblicato in cui appaiono insieme risale ai primi di luglio. Per tutto questo tempo si sono rincorsi dei gossip diversi che accostavano alla coppia verità sempre differenti. In queste ore, però, sembra sia giunta una versione inequivocabile. Sul profilo Instagram di Amedeo Venza, infatti, sono apparse delle segnalazioni fatte da amici dei due protagonisti.

Le persone in questione hanno dichiarato che tra i due sembrerebbe esserci stata una lite furibonda, a seguito della quale avrebbero preso la drastica decisione di lasciarsi. A confermare questo rumor, inoltre, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha compiuto un gesto molto esplicito. La protagonista, infatti, ha smesso di seguire Francesco sui social. (Continua dopo la foto)

I comportamenti di Sole e Cavaglia

A parte questo gesto, però, Giulia Cavaglia ha preferito non proferire parola sui social in merito a ciò che potrebbe essere accaduto con Francesco Sole. Quest’ultimo, invece, ha disseminato qualche indizio in più. Nella giornata di ieri, infatti, lo scrittore ha pubblicato un video nel quale ha dichiarato che fa male tuffarsi nei ricordi, perché si può cadere di cuore e farsi molto male.

I suoi fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di leggere in queste parole un chiaro riferimento alla fine della storia con Giulietta. Moltissimi utenti si sono complimentati con lui per la splendida citazione e poi gli hanno chiesto di essere un po’ più esplicito in merito alla sua vita sentimentale. Lui, però, non ha voluto sbottonarsi ulteriormente. Giulia, però, ha appena annunciato su Instagram che lunedì prossimo non uscirà di casa per poter registrare La rubrica di Grace. In tale occasione è probabile che sveli qualche dettaglio in più in merito a questa situazione.