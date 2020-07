Antonio Zequila umilia pubblicamente Antonella Elia a Temptation Island: “Biscia fetente”

Antonio Zequila contro Antonella Elia

Senza ombra di dubbio la coppia più rappresentativa della settima edizione di Temptation Island è quella formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia. I due stanno attraversando numerosi problemi nel villaggio in Sardegna. L’uomo, infatti, ha tradito la fidanzata la quale è rimasta scossa e addolorata per i filmati che Filippo Bisciglia le ha mostrato al falò. Sull’argomento si è voluto esprimere una persona che ha vissuto per settimane al fianco dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Stiamo parlando di Antonio Zequila che ha rilasciato una lunga intervista al magazine NuovoTv. L’ex gieffino, esprimendo il suo giudizio sulla coppia di ha detto: “Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai”. Ma non è finita qui, perché Er Mutanda sulla Elia ha utilizzato dei termini abbastanza duri: “L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.

Er Mutanda e le parole al veleno contro la coppia

A quanto pare Antonio Zequila ha raggiunto l’apice della sopportazione quando si parla di Antonella Elia. Ricordiamo che i due hanno convissuto nella stessa casa, quella del Grande Fratello Vip 4, per diverse settimane. L’ex gieffino intervistato dal periodico NuovoTv, ha asserito di non riuscire a guardare la soubrette a Temptation Island.

Quindi ha detto anche: “Lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti”. Ma Er Mutanda ha un parere negativo anche su Pietro Delle Piane. Secondo lui quest’ultimo sta con lei solamente per visibilità. Per Zequila non essendo un attore famoso sfrutta il nome della compagna per ottenere maggiore popolarità. “Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura”, ha affermato Antonio.

Zequila contro Pietro Delle Piane

Nonostante non guardi la settima edizione di Temptation Island, a NuovoTv Antonio Zequila ha detto la sua sul tradimento di Pietro ai danni di Antonella. Secondo Er Mutanda è solo un piano organizzato prima dalla coppia.

L’attore campano parlando sulla Elia e Delle Piane ha asserito anche: “Si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno”. Nel frattempo, stando agli spoiler diffusi sulla quinta puntata siamo a conoscenza che la soubrette vedrà altri filmati scottanti sul fidanzato.