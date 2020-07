Uomini e Donne, ex protagonista di Maria De Filippi confessa: “Sto male…!” [FOTO]

Ludovica Valli sta male

Chi segue Uomini e Donne da diverso tempo sa perfettamente che Ludovica Valli ha era una tronista. Durante il suo percorso all’interno del Trono classico la ragazza aveva scelto Fabio Ferrara. Con quest’ultima è stata assieme per qualche mese e poi hanno diviso le loro strade Addirittura ora l’ex calciatore è uno degli autori del dating show di Maria de Filippi. Negli ultimi giorni la sorella più piccola di Beatrice ha attirato l’attenzione su di sé per un inaspettato sfogo sul suo account Instagram.

Parlando coi seguaci a svelato loro di non star passando un bel periodo. Cosa è successo alla giovane? La diretta interessata ha confessato di stare male sia dal punto di vista fisico che psicologico. “Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere…”, ha asserito la Valli. Naturalmente le parole dell’ex tronista hanno destato molta preoccupazione tra i follower.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram

Sempre attraverso il suo lungo sfogo su Instagram, Ludovica Valli ha detto anche che per via di questo stato di salute abbastanza precario non riesce più a riposare bene: “Dormo poco e spesso male…”. Ovviamente non dormendo, la situazione dell’ex tronista di Uomini e Donne ha creato non pochi grattacapi.

L’ex fidanzata di Fabio Ferrara ha riferito che nonostante pratica una vita sana, la sua mente continua a fissarsi su questo malessere: “Sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario…”. In tutto questo, la sorella Beatrice che di recente è stata sommersa dalle critiche, la sta aiutando? (Continua dopo la foto)

Chi è Ludovica Valli?

Dopo aver partecipato a due trasmissioni prodotte da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne e Temptation Island, Ludovica Valli si è allontanata dal piccolo schermo. La ragazza che per poco tempo è stata insieme a Fabio Ferrara di recente ha scritto un libro ed è diventata una influencer molto seguita su Instagram.

Inoltre la ragazza ha avuto qualche esperienza nel campo pubblicitario per la televisione. Dal punto di vista sentimentale, la sorella più piccola di Beatrice è felicemente fidanzata con un imprenditore che ha incontrato durante una vacanza ad Ibiza.