Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo, interviene Adriana Volpe: “Ha bisgno di fosforo…”

Continua la guerra tra Adriana Volpe, Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli

Da qualche giorno si sta svolgendo una guerra a distanza tra Giancarlo Magalli e due professionisti che hanno collaborato con lui a I Fatti Vostri. Stiamo parlando di Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Il conduttore Rai ha annunciato azioni legali nei confronti del musicista dopo le dichiarazioni che quest’ultimo ha fatto nei suoi confronti.

La querela di Magalli non ha lasciato stupito solo il cantante e gran parte degli italiani, ma anche la padrona di casa di Ogni Mattina. In un lungo sfogo su Instagram, Cirillo, che per anni ha lavorato al suo fianco, ha definito l’ormai ex collega una persona senza p…e, tirando in ballo anche Michele Guardì, il regista del programma mattutino di Rai Due. In poche parole per il musicista Giancarlo ha perso un’occasione per rimanere in silenzio.

Lo sfogo di Marcello Cirillo su Instagram

Attraverso il suo account IG, Marcello Cirillo rivolgendosi a Magalli ha detto che utilizzare sua madre per metterlo in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi fare. “Con tua madre ci volevamo molto bene, mi veniva spesso ad ascoltare nei piano bar prima che io avessi la “fortuna” di conoscere te e se ben ti ricordi sono stato al tuo fianco nel suo ultimo viaggio”, ha scritto il cantante.

Quest’ultimo, riferendosi alle parole espresse sulla mamma del conduttore de I Fatti Vostri è una cosa realmente accaduta in una trasmissione serale dove lei era ospite e che è poi stata ripresa da numerose riviste, tra cui Tv Sorrisi e Canzoni.

Il commento di Adriana Volpe

Ma lo sfogo di Marcello Cirillo nei confronti di Magalli non è terminato qui. “Visto che hai querelato me, se hai le p…e, querela anche lui. Sai cosa penso, che quell’emoticon con il quale consigliavi ad Adriana Volpe di stare zitta forse lo dovresti dedicare a te stesso caro il mio “querelator cortese”. Anche questa volta hai perso un’altra occasione per stare zitto”, ha concluso il musicista.

Le parole al vetriolo del cantante hanno attirato l’attenzione di Adriana Volpe, che sotto il posto ha voluto commentare in questa maniera. “Caro Marcello, negando anche l’evidenza dimostra di avere urgente bisogno di fosforo. È proprio il caso di dire che qui la “memoria ha le gambe corte”… che pessima figura!”.