Heather Parisi, città in ginocchio, non si cammina in più di 2, allarme ad Hong Kong

Heather Parisi, è successo quello che la ballerina aveva annunciato, ecco cosa sta succedendo

Heather Parisi un paio di settimane fa aveva lanciato l’allarme sull’arrivo di una terza ondata di contagi da coronavirus. La ballerina americana si trova da circa 10 anni nel territorio a sud-est della Cina in compagnia del marito e dei figli.

Così in diretta da Hong Kong insieme ai bambini Elizabeth e Dylan, presente anche il marito Umberto Maria Anzolin, mostra i grattacieli in città mentre passeggiano. Ne approfitta per aggiornare i suoi follower sulla situazione coronavirus cinese, continua a dare notizie preoccupanti.

Parla della nuova legge secondo la quale si può uscire, ma soltanto con la mascherina anche nelle aree aperte, non si cammina mano nella mano soprattutto se si è in più di due. Ha tanta paura, la terza ondata arrivata ad Hong Kong ha fatto sì che ritornassero alcuni provvedimenti per esempio la chiusura dei ristoranti che erano stati lasciati aperti però con orari ridotti fino alle 18. Poi sono state chiuse anche le piscine, le palestre, tutti i cinema posticipando l’apertura degli asili e delle scuole internazionali.

Heather Parisi, tutto chiuso e la situazione economica è devastante per ogni famiglia

Heather Parisi racconta che adesso la situazione ad Hong Kong è tanto grave, in questo momento ci sono circa 100 casi al giorno, la città è subito stata messa in ginocchio. Le condizioni economiche delle famiglie sono incredibilmente negative, le conseguenze sono state devastanti. Tutti sulla stessa barca, come il domino, se cade uno cadono tutti, un vero incubo dal quale nessuno riesce a capire come si possa uscire.

Poi parla anche della situazione negli aeroporti, dove è impossibile arrivare ad Hong Kong se non si è cittadini. Al momento lei rimarrà lì, i suoi progetti futuri hanno tutti a che fare con la città che l’ha accolta a braccia aperte. Lì ha costruito la sua vera vita, nonostante sia la seconda. Ha tutto quello che considera fondamentale, figli e marito. A proposito dell’imprenditore, è suo marito per ben due volte, si sono sposati la prima volta nel 2013, la seconda nel 2018 per dare conferma di un sentimento infinito che anziché scemare continua a crescere.

Avventure entusiasmanti per la showgirl, a settembre riparte con un progetto tutto nuovo

Per quanto riguarda i suoi progetti professionali la ballerina darà il via prestissimo ad una nuova avventura social, su YouTube dove incontrerà persone conosciute e non per scambiarsi ricette, consigli di cucina. Il suo debutto è atteso per settembre, la donna afferma che ama la cucina e non vede l’ora di intraprendere questo nuovo cammino.