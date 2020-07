Una Vita, spoiler 30 luglio 2020: Genoveva trova Cristobal a casa

Cosa succederà nella puntata della soap opera spagnole Una vita in onda in onda giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5 in prima visione assoluta? Tutti gli abitanti di Acacias sono rimasti senza parole dopo il ritorno di Genoveva nel turbolento quartierino al fianco di un misterioso uomo, tale Alfredo Bryce.

Il fantomatico banchiere si è presentato ai vicini come un uomo brillante e ricco di iniziativa, tanto da proporre loro di investire i risparmi nel banco americano. Peccato che si tratti di una truffa, come Felipe e Ramon scopriranno nel corso dei prossimi episodi.

La povera Genoveva è tenuta sotto scacco dal marito giurandole che, che qualora non mantenga fede al patto stretto con lui, Cristobal concluderà la tua missione uccidendola. Nelle puntate di questa settimana di Una Vita si è presentata anche un’amica di vecchia data della Salmeron. Marlen le ha proposto di eliminare Alfredo, così che tutte e due possano ottenere ciò che vogliono. Se Genoveva potrà ottenere la libertà, Marlen chiuderà un vecchio conto del passato con Bryce che la sta facendo ancora soffrire. Genoveva non ha accettato la proposta dell’amica e, anzi, ha pensato a un piano per metterla fuori gioco per sempre.

Una Vita, anticipazioni giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Una Vita che andranno in onda giovedì, svelano che per Genoveva ci sarà una brutta sorpresa. Le parole di Bryce risulteranno veritiere. Il marito le aveva promesso di fargliela pagare qualora non avesse intenzione di portare avanti il loro piano per rovinare economicamente i vicini, e così sarà. La donna, rientrando a casa, troverà davanti a sé Cristobal, l’uomo che ha ucciso a sangue freddo l’ex consorte Samuel, l’uomo del quale era realmente innamorata.

Spaventata, Genoveva inizierà a pensare subito a come salvarsi la pelle e la prima cosa da fare sarà quella di chiarire le cose con Marlen. Stando agli spoiler di Una vita sappiamo che l’amica della Salmeron farà una brutta fine, visto che verrà avvelenata e che il suo corpo verrà fatto sparire nel nulla.

L’amore ostacolato di Cinta ed Emilio

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una vita della puntata in onda su Canale 5 giovedì 30 luglio 2020, Cinta ed Emilio continueranno a vedersi. I due non sanno che, quando i loro genitori verranno a sapere della relazione, faranno di tutto per dividerli.

Come raccontano gli spoiler di Una vita, Carmen non smetterà di pensare a quanto accaduto con Ramon. La domestica si convincerà di essere un ripiego e mediterà di troncare la sua relazione.