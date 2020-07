Alessio Lo Passo avvistato insieme ad un volto noto di Temptation Island, nuova storia d’amore

Alessio Lo Passo avvistato in giro per locali con Selvaggia Roma

Alessio Lo Passo ex tronista di Uomini e donne è stato avvistato insieme a Selvaggia Roma, ex di Temptation Island. In realtà ieri sera sono stati visti in giro da tutti, ma proprio loro stessi hanno pubblicato storie su Instagram in cui si capisce benissimo che sono l’uno in compagnia dell’altra. Quindi questo vuol dire che non hanno alcuna intenzione di nascondersi, ma di fare tutto alla luce del sole. Tra i due attraverso le storie Instagram non si notano atteggiamenti fuori posto, scomposti, particolarmente intimi che possono far pensare ad un ritorno dell’amore tra i due.

Adesso potrebbero soltanto essere amici anche perché non si erano lasciati benissimo quando Alessio decise di abbandonare il trono. Da allora ad oggi sono passati davvero tanti anni, ne è passata acqua sotto i ponti, quindi nulla di strano se i rancori dovessero essere stati lasciati alle spalle e se tra loro dovesse esserci anche un semplice rapporto di amicizia. Questo è quello che alcuni follower scrivono sui social parlando di questo probabile scoop.

Alessio Lo Passo, c’è il video che dimostra ci sia stato un bacio tra i due

Alessio Lo Passo e Selvaggia Roma hanno attirato sguardi indiscreti tanto da far spuntare in pochissimi minuti delle nuove segnalazioni. Secondo quanto raccontato da qualcuno che era presente e che ha visto tutto direttamente, sono arrivati insieme, sono stati con degli amici comuni e poi sono andati via, ma non era tardi.

Alessio ha fatto video a Selvaggia mentre si scatenava, si sono stuzzicati un po’. Poi qualcuno racconta di aver visto addirittura un bacio, non simbolo di amicizia. Il bacio è stato filmato, ma il video non è ancora venuto fuori.

Ecco come si sono conosciuti i due ragazzi nel 2012

Per chi non lo ricordasse, Alessio Lo Passo e Selvaggia Roma si sono conosciuti nel 2012. Lui ai tempi era tronista, lei era scesa a conoscerlo nelle vesti di corteggiatrice. E’ subito nata una forte attrazione tra loro due tanto che Alessio aveva portato a termine il suo trono arrivando alla puntata della scelta per poi decidere di andare via a causa di una segnalazione falsa su di lui e Francesca Pierini, l’altra corteggiatrice.

Quindi in attesa di un no da parte di Selvaggia il ragazzo aveva scelto di andare via piuttosto che rischiare di farsi negare dalla donna. Oggi a quanto pare si sono trovati nel migliore dei modi, qualcuno sui social ipotizza che potrebbero aver ritrovato la serenità ai tempi persa.