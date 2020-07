Davide Basolo, ex di Uomini e Donne fidanzato, tanti dubbi sul corteggiatore

Davide Basolo non è impegnato, lo rivela su Instagram rispondendo ad una follower

Davide Basolo ex corteggiatore di Giovanna Abate, non rinnega e rivanga il passato, oggi tutto è rimasto come allora, è stato bene e il suo interesse verso Giovanna era reale. Questo è quello che dice lui e ci tiene a ribadire ancora. Il ragazzo è sincero anche quando afferma che se Maria De Filippi dovesse chiamarlo ed invitarlo a ricoprire il ruolo di tronista, risponderebbe di sì. Queste sono state le ultime dichiarazioni rilasciate da qualche settimana.

Il personaggio più chiacchierato della quarantena, che ha travolto il percorso di Giovanna iniziato da diversi mesi, continua ad incuriosire web. Oggi la curiosità nasce da un dubbio che si è insinuato nelle menti di tutti, ci si chiede se è fidanzato. Molti follower lo hanno chiesto al diretto interessato, lui ha risposto sia seriamente che ironicamente affermando di non essere impegnato.

Davide Basolo, la sincerità paga sempre, forse Giovanna lo ha capito troppo tardi

Davide Basolo ha spiegato che ha affrontato il percorso con la donna in modo del tutto sincero, sa di essere un disastro a dire le bugie, per cui pensa che la verità vinca sempre in un modo o nell’altro. Non ha torto, abbiamo avuto modo di conoscerlo anche se in pochissime settimane. Ha dato dimostrazione sin da subito di essere un ragazzo assolutamente vero, reale, che parla con il cuore e con la coscienza.

Adesso afferma di essere alla ricerca della felicità che non sa ancora da che parte si trovi. E’ sereno e al momento all’amore non ci pensa nemmeno dopo. D’altronde a Giovanna Abate l’aveva detto. Una volta essersi esposto, innamorato e scottato, è difficile per lui ricominciare come se niente fosse. Per questo almeno per il momento dice di non avere voglia di innamorarsi. Il progetto più vicino ha a che fare con un viaggio. Il ragazzo ama viaggiare, la prossima destinazione sarà New York.

Giovanna e Davide nascondono qualcosa, questo il dubbio di alcuni follower

Intanto qualcuno pensa tra lui e Giovanna ci sia qualcosa di più adesso, dato che tra lei e Sammy è andata male. La donna durante la scelta affermò che se Davide Basolo fosse arrivato un po’ prima, le cose probabilmente sarebbero andate diversamente.

Invece così non ha avuto modo e tempo di approfondire e di fare la scelta giusta. Ha preferito andare verso Sammy nonostante non ci fossero i presupposti per una relazione importante ed ha sbagliato. La loro frequentazione è durata infatti poco più di un mese.