Pierluigi Diaco contro il GF VIP: “È malevolo”, Paolo Ciavarro lo contraddice in diretta

Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Pierluigi Diaco ha intervistato Paolo Ciavarro e non ha potuto fare a meno di fare qualche commento sul GF VIP. Nel corso del dibattito era presente anche Eleonora Giorgi, la quale ha parlato del suo rapporto con il figlio.

Il conduttore, però, ci ha tenuto a precisare che non avrebbe messo in difficoltà il suo ospite parlando della sua vita sentimentale. Qualche piccola domanda, però, non è potuta mancare. Vediamo tutti i dettagli.

Pierluigi intervista Paolo e Eleonora

Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono stati ospiti a Io e Te. Pierluigi Diaco ha affrontato un lungo discorso inerente la carriera del figlio d’arte, partendo dalle origini, fino alla sua recente partecipazione al GF VIP. L’ospite ha esordito dicendo di aver sempre avuto una forte passione per il mondo dello spettacolo. Essere etichettato come “il figlio di” è sempre stato per lui motivo di vanto e non di vergogna. Durante il dibattito ha parlato di quando Barbara Palombelli lo adocchiò per far sì che partecipasse a Forum.

Successivamente, poi, il presentatore è entrato un po’ più nel vivo ed ha cominciato a fare delle domande in merito al rapporto madre figlio. In particolar modo, ha chiesto all’attrice se fosse mai stata gelosa delle fidanzate dei suoi figli. La protagonista ha detto di no, però, ha ammesso di essere una madre molto presente e protettiva. Anche Paolo è intervenuto sulla questione dicendo di non essersi mai sentito oppresso dalla figura materna.

Diaco sul GF VIP

Nella parte conclusiva dell’intervista, come di consueto, i due ospiti sono stati omaggiati di un ritratto effettuato dal disegnatore presente nel programma. Tale disegno ritraeva i due protagonisti racchiusi all’interno di un occhio. Pierluigi Diaco, allora, ha fatto subito il collegamento al GF VIP e poi ha detto che si tratta di un occhio malsano.

Dopo queste parole, Paolo lo ha interrotto ed ha detto che per lui non è stata un’esperienza cattiva, anzi, ha vissuto uno dei momenti più entusiasmanti della sua vita. Al suo coro si è accodata anche Eleonora, la quale ha detto di essersi divertita parecchio. A quel punto, il conduttore ha provato a rimediare dicendo che la sua frase non fosse per screditare il programma, ma per mettere in luce l’aspetto cinico e critico del reality show.