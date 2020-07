Battiti Live, un dettaglio non sfugge agli spettatori ed è subito mistero

Battiti Live, numerosi artisti sono saliti sul palco, Ana Mena però non ha duettato con Fred De Palma

Battiti Live ieri ha avuto tanto successo, seguitissimo durante la sua prima serata condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri proprio su Italia 1. Sul palco di Battiti Live si sono esibiti tanti artisti tra i quali Rocco Hunt, Ana Mena, Fred De Palma, Gigi D’Alessio in collegamento per un medley favoloso, Elettra Lamborghini. Ma un dettaglio non è sfuggito al pubblico tanto attento.

Ana Mena e Rocco Hunt si sono esibiti insieme cantando la nuova hit del rapper Campano “A un passo dalla Luna”. Poi subito dopo si è esibito anche Fred De Palma con la canzone Una volta ancora, il duetto con la cantante spagnola. Però quando Fred De Palma ha cantato proprio quel brano, lei non è uscita dalle quinte e quindi non ha partecipato alla performance.

Battiti Live, il pubblico ha creato il delirio sui profili social degli artisti e del programma

Battiti Live ha aperto con un giallo, ovviamente sui social si è scatenato il delirio, i follower di entrambi si sono fiondati a chiedere perchè i due non si fossero esibiti insieme se lei era presente. Almeno per il momento nessuno dei due ha risposto. Però sono nate diverse ipotesi secondo le quali sarebbe successo qualcosa che lo avrebbe impedito. Secondo qualcuno il contratto che al momento la lega a Rocco Hunt non prevede che l’artista si esibisca insieme ad altri.

Di conseguenza le uniche esibizioni possono avere a che fare soltanto con lui. Una seconda ipotesi ha invece a che fare con vecchie indiscrezioni su un flirt tra De Palma e la giovane artista. E’ vero che la vita lavorativa non deve avere niente a che fare con quella artistica e professionale, però è da tenere in considerazione il fatto che esibirsi con un ex partner musicale è diverso dal farlo con un ex fidanzato quindi tutto è possibile. Probabilmente della questione se ne parlerà anche nei prossimi giorni finché Battiti Live o i diretti interessati non scioglieranno il nodo e non sveleranno il motivo.

Un vero e proprio successo, tutto è avvenuto nel rispetto delle regole

Nel frattempo sui profili social ufficiali sono stati tanti i complimenti sia per quanto riguarda la conduzione sia per la grande offerta musicale del programma che ha raggiunto il record. E’ stato il primo show dal vivo dopo il coronavirus, la dimostrazione che tutto è possibile se si rispettano le regole.

Gli artisti che si sono esibiti ovviamente non indossavano la mascherina, mentre coloro che apparivano sullo sfondo erano sempre dotati di protezioni di dispositivi di sicurezza. Il pubblico presente ha rispettato le regole del distanziamento ed era anche in numero ridotto.