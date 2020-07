Beautiful, spoiler 30 luglio 2020: Thomas fa la proposta ad Hope

Vediamo insieme cosa svelano le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale 5 il 30 luglio 2020. La festa sulla spiaggia in cui Hope ha chiamato Phoebe con il nome di Beth è stata un vero disastro. Thomas ha insinuato dei dubbi su Liam, non prima di averlo drogato con delle sostanze stupefacenti che si è procurato grazie all’aiuto di Vinni, uscito da poco di prigione. Il giovane Forrester ha intenzione di mantenere ancora a lungo il segreto sullo scambio di culle, così da avere Hope tutta per sé.

Stando agli spoiler di Beautiful, Liam si comporterà in maniera ancora più esuberante nella puntata di Beautiful di giovedì. Dopo che Hope e Thomas avranno lasciato la villa, succederà l’irreparabile. Ebbene sì, lui e Steffy hanno avuto una notte d’amore, esattamente ciò che si augurava Thomas.

Beautiful anticipazioni 30 luglio 2020 su Canale 5

Nella puntata di giovedì della soap opera Beautiful, vedremo che Liam si sentirà molto in colpa per quanto successo con Steffy. Al contrario, la giovane Forrester è felice di aver passato la notte con lui, visto che ne è ancora innamorata. Steffy crede che Liam si sia lasciato andare per una ritrovata passione, ma così non è. In realtà, la sua perdita di inibizione è stata causata dalla droga sciolta nel bicchiere da Thomas.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam si troverà in un vicolo cieco. Da una parte ci sarà Steffy, delusa per l0’amara verità e dall’altra Hope che, dopo aver scoperto il tradimento (anche se non sono più sposati), si allontanerà da lui, con grande gioia del perfido Thomas.

Douglas viene manipolato dal padre

Proseguendo con gli spoiler di Beautiful, nella puntata in onda giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5, Thomas non si farà scrupoli e approfitterà del momento. Liam rivelerà a Hope di aver passato la notte con Steffy, anche se non saprà darsi una spiegazione, dal momento che non si ricorderà nulla. Ciò farà sprofondare la giovane Logan nella più completa disperazione, sentendosi tradita nel profondo.

A quel punto Thomas, cogliendo la palla al balzo, dirà a Douglas di presentarsi da Hope con un anello di fidanzamento. Il piccolo farà quanto chiesto dal padre e così proporrà alla giovane Logan non solo di diventare sua mamma ma anche di sposare suo padre Thomas. Hope resterà senza parole e non saprà cosa rispondere. Nel frattempo, come raccontano gli spoiler di Beautiful, Liam tenterà di ricostruire quanto accaduto alla villa sulla spiaggia con Steffy.