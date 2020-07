‘Ho nelle orecchie la sua voce…’: Yari Carrisi in ‘contatto’ con Ylenia, su Ig un messaggio da brividi

Yari Carrisi in contatto con sua sorella Ylenia

Qualche giorno fa, la madre di Yari Carrisi si è schierata contro una tv spagnola che ha mandato in onda un nuovo speciale a riguardo la figlia Ylenia. L’ex moglie di Al Bano è andata su tutte le furie per via delle inesattezze che sono state dette durante la puntata, affermando di non esser stata interpellata dalla produzione per alcuni chiarimenti.

Ad ogni modo a parlare di nuovo di Ylenia ci ha pensato suo fratello che nelle ultime ore le ha dedicato un dolce messaggio. Una scomparsa tragica e molto dolorosa che ha cambiato il destino di tutta la famiglia Carrisi. Attraverso un lungo post su Instagram, Yari ha condiviso un commovente pensiero, nascondendo però il mittente.

Lo strano messaggio per la sorella scomparsa

Yari Carrisi a differenza di papà Al Bano la pensa esattamente come Romina Power: Ylenia è viva e di sicuro è felice in qualche parte nel mondo. Infatti, non ha mai smesso di cercarla e pochi mesi fa nel salotto di Maurizio Costanzo ha spiegato che fino ad oggi non c’è un solo indizio che possa sostenere la sua morte.

A tenere banco nel mondo del web, però, ecco che troviamo lo strano messaggio che Yari avrebbe ricevuto d qualcuno e condiviso su Instagram. “Ho nelle orecchie la sua voce. La sua risata. Quando stava zitta troppo a lungo e alla fine stava partorendo uno scherzo… un’immagine buffa… un racconto comico, una sua improvvisa interpretazione comica di qualcosa che era accaduto… ”.

Chi abbia mandato il messaggio a Yari è un mistero ma di sicuro possiamo confermare che Ylenia a distanza di 26 anni continua a restare nel cuore di tutti. In un modo o nell’altro, la famiglia non ha mai smesso di cercarla e molto probabilmente non smetteranno mai. (Continua dopo la foto)

Il pensiero di Yari su ciò che è successo nel ’94

Una scomparsa quella di Ylenia che continua a far parlare. Yari Carrisi spesso dedica molti momenti a sua sorella postando immagini del passato e video che di sicuro gli ricorderanno i momenti più belli della sua vita.

Lui e sua sorella erano molto in sintonia e dopo tanti anni passati a cercarla in giro per il mondo si è fatto un idea ben precisa di cosa le sia accaduto. Il figlio di Al Bano è convinto che sua sorella abbia paura di ‘apparire’ dopo tutto ciò che è successo.