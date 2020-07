Brutte notizie per i fan di Beautiful: la soap cancellata dal 3 Agosto

Tale scelta, però, ha fatto storcere il naso ai tanti telespettatori che da anni seguono le avventure di casa Forrester. Con la pausa estiva, il divario tra le puntate italiane e quelle americane subirà un’ulteriore spaccatura. Infatti, basti pensare che al momento c’è uno spazio temporale di un anno.

Gli episodi stavano per rivelare il segreto di Beth e di conseguenza neppure quest’estate si verrà a conoscenza del segreto che riguarda Beth, ovvero la figlia di Liam e Hope. Quest’ultimi potrebbero venire a conoscenza della mancata morte della figlia, solamente tra settembre e ottobre.

In America sono già iniziate le riprese di Beautiful

Purtroppo la pandemia da Coronavirus ha bloccato anche le riprese di Beautiful nei mesi scorsi. Mentre in Italia Mediaset ha deciso di sospendere la soap opera per la pausa estiva, in America invece è ripresa la messa in onda dei nuovi episodi.

Se le puntate italiane della serie sono indietro di un anno, negli Stati Uniti Hope e Liam sono già una famiglia. La coppia oltre a ritrovare Beth ha con se anche Douglas. Steffy invece, sta lottando contro la vita e la morte.

Dopo essere stata investita casualmente rischia di perdere l’uso delle gambe. La donna verrà aiutata da un medico di nome Finn, che in poco tempo diventerà il suo nuovo compagno.