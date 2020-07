Pierluigi Diaco gela Paolo Ciavarro: “Non parlerò della tua fidanzata perché non me ne importa nulla”

Pierluigi Diaco non vuole sapere nulla di Clizia Incorvaia

Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Paolo Ciavarro si è classificato al secondo posto dietro Paola Di Benedetto. Non è riuscito a vincere ma ha trovato l’amore. Infatti, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha letteralmente perso la testa per l’altra gieffina Clizia Incorvaia. Dalla loro conoscenza all’interno della casa di Cinecittà sono trascorsi alcuni mesi, ma il loro sentimento è più forte di prima.

Nella puntata di Io e Te in onda martedì 28 luglio 2020, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha avuto il piacere di ospitare sia Paolo e la madre Eleonora. Prima di iniziare però, il giornalista ha voluto fare un chiarimento: “Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva e della tua fidanzata perché non me ne importa nulla”. A quel punto il valletto di Forum lo ha ringraziato rispondendo alle domande del presentatore. Ma non è finita qui, andiamo a vedere nello cos’altro ha detto in trasmissione.

Eleonora Giorgi e il figlio Paolo parlano di Massimo Ciavarro

Nel secondo appuntamento settimanale di Io e Te, in studio erano presenti Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. A quel punto Pierluigi Diaco ha voluto sapere dall’ex gieffina come fosse Massimo come padre.

Senza giri di parole l’attrice ha detto: “Massimo sta zitto. E’ un uomo buono, acuto e tormentato. E’ chiuso ed è poco espansivo. Quando chiedevo un bacio mi rispondeva ‘Un bacino? Ma a che serve, tanto sai che ti voglio bene’”. Mentre il figlio che ha lavorato a Forum ed Amici, sorridendo ha asserito: “Non parliamo tanto, io e lui, ma è un padre esemplare”.

Katia Ricciarelli ironizza a Io e Te con Eleonora Giorgi

Intervistato a Io e Te, Eleonora Giorgi ha confidato al padrone di casa Pierluigi Diaco che il suo ex marito Massimo Ciavarro sa cucinare molto bene. Mentre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 è migliorata, stando alle parole del figlio Paolo, anche se continua a cucinare solo pranzi sobri, ovvero poco saporiti e soprattutto dietetici.

Ascoltando tali affermazioni, la cantante lirica Katia Ricciarelli che cura una rubrica nel programma pomeridiano di Rai Uno ha fatto una battuta ironica: “Cibo frugale? Allora so dove non andare”.