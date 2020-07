Un posto al sole, spoiler 30 luglio 2020: Viola ed Eugenio litigano

Cosa accadrà nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda giovedì 30 luglio 2020 su Rai 3? Protagoniste due coppie, quelle formate da Viola ed Eugenio, in piena crisi matrimoniale e quella di Mariella e Guido, invece prossimi alle nozze. Marina e Roberto invece, non riusciranno a trovare un punto di incontro e finiranno per scontrarsi di nuovo. Attenzione anche a Nicotera e al suo rapporto sempre più stretto con Susanna.

Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana, c’è stato parecchio caos ai Cantieri. Marina si è trovata in mezzo tra Roberto e Fabrizio e non ha voluto deludere nessuno dei due, anche se prima o poi la Giordano dovrà fare una scelta. Non sono andate meglio le cose tra Rossella e sua madre Silvia, che forse pretende troppo da lei. A mediare ci ha provato Michele, con il quale Ros si è confidata, dicendogli di star facendo tutto il possibile per ottenere il massimo dei voti all’Università e dando il meglio di sé nel suo tirocinio.

Un posto al sole, anticipazioni di giovedì 30 luglio 2020 su Rai 3

Ce ne è voluto di tempo prima che Guido e Mariella si riconciliassero. Ora i due sono prossimi alle nozze, anche dopo aver risolto la spinosa questione dei testimoni. Tuttavia, l’incubo Dolly non li sta facendo dormire sereni. Silvia ha promesso di aiutarli, ma ci riuscirà? Nella puntata di giovedì della soap opera partenopea Un posto al sole, Guido e Mariella finalmente si sposeranno. Come prevedibile, un intoppo li metterà in allerta, ma tutto si risolverà per il meglio.

Ai Cantieri la tensione sarà alle stelle. Marina non riuscirà a trovare una soluzione e finirà per avere uno scontro con Roberto. Nel frattempo, la piccola Irene accusa il colpo della separazione tra Irene e Filippo. La Cirillo sta pensando alla sua vita sentimentale, forse non convinta del tutto di aver scelto di stare con Leonardo, invece al settimo cielo. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, ci potrebbe essere un ripensamento da parte di Serena, anche se non imminente.

Discussione tra Roberto e Marina

Nella puntata di Un posto al sole in onda su Rai 3 il 30 luglio 2020, Viola farà presente ad Eugenio di essere stanca di essere messa in disparte a causa del suo lavoro. La coppia finirà per litigare. Tra i due sembra esserci davvero una crisi coniugale in corso.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì svelano che Ferri litigherà con la Giordano. Fabrizio non ne sarà dispiaciuto. Patrizio invece continuerà a corteggiare Clara, in una difficile situazione con Alberto.