Simona Ventura e Giovanni Terzi, “Ci sposeremo non appena…”

Simona Ventura e Giovanni Terzi lo avevano deciso di coronare con le nozze il loro amore. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare proprio nei mesi scorsi ma la coppia ha dovuto rimandare l’evento. Il Coronavirus e tutte le restrizioni annesse, infatti, hanno portato all’annullamento di tutti i matrimoni e quello dell’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi non ha fatto eccezione.

Ed ecco che, dopo pochi mesi dal rinvio, Mara Venier e il compagno sono tornati a parlare di matrimonio. Evidentemente per i due è un desiderio comune e molto forte. La conduttrice ha svelato dove celebrerà le nozze (o meglio dove vorrebbe) ma non ha ancora parlato di una data certa, dando però un indizio importante. Di cosa si tratta? Vediamolo!

Simona Ventura e Giovanni Terzi verso il matrimonio

Per Simona Ventura e Giovanni Terzi, la prospettiva del matrimonio sembra essere sempre più vicina al diventare realtà. A dichiararlo è stata proprio la conduttrice che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dato ampio spazio all’argomento. “Dopo un anno e mezzo insieme” ha detto “abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo, anzi se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”.

Simona Ventura si sbilancia, quindi, anche su quella che vorrebbe fosse la location del suo matrimonio con Terzi. A tal proposito ha affermato “Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare”. Nonostante non dia una data precisa, la Ventura precisa che il matrimonio si celebrerà appena sarà possibile stare senza mascherine.

La proposta di matrimonio

Sono in molti i fans che si chiedono quando e come Giovanni Terzi abbia chiesto a Simona Ventura di diventare sua moglie. Il tutto, a quanto pare, si è sviluppato durante i mesi di lockdown in cui i due fidanzati hanno convissuto. Una sorta di banco di prova per vedere la sintonia che li univa stando nella stessa casa e per conoscersi un po’ più a fondo.

Contrariamente a molte coppie per cui il lockdown ha rappresentato la fine della propria storia d’amore, per Simona Ventura e Giovanni Terzi è avvenuto l’opposto. Il feeling è stato elevatissimo e il sentimento è cresciuto giorno dopo giorno. Ecco che, quindi, la convivenza forzata è stata pienamente superata. A questo punto si attende la data ufficiale che verrà comunicata appena ci saranno le condizioni.