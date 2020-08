Flavio Briatore in barca con una 24enne, nuova fiamma? (Foto)

Archiviata definitivamente l’importante storia d’amore con Elisabetta Gregoraci, pare tempo di nuovo amore per Flavio Briatore. L’uomo, difatti, è stato avvistato in barca insieme ad una ragazza giovanissima, appena 24enne. La notizia, naturalmente, ha fatto il giro del web e adesso sono in molti a chiedersi se si tratti proprio di una nuova fiamma.

La curiosità è tanta e Flavio Briatore lo sa certamente molto bene. Dopo un piccolo periodo fuori dal gossip, quindi, è esplosa questa nuova “bomba” che ha incuriosito davvero tutti. La giovane età della sua ospite, in particolare, ha fatto, e sta facendo, discutere non poco. Di chi si tratta? Vediamolo.

Le vacanze di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha iniziato ufficialmente le sue vacanze e lo ha fatto, indubbiamente, facendo parlare di sè. L’uomo, infatti, è arrivato nella sua lussuosa villa di Porto Cervo dove trascorrerà l’estate insieme al figlio Nathan Falco. Il settimanale Chi, però, ha paparazzato Briatore durante una passeggiata in barca in cui, a quanto pare, non sarebbe stato da solo. A fargli compagnia una giovanissima donna.

Non è la prima volta che i giornalisti paparazzano Flavio Briatore insieme a giovani e belle donne. Ad ogni volta gli viene attribuita una nuova relazione che, però, l’uomo smentisce praticamente subito scattando letteralmente sugli attenti. Proprio ultimamente, a questo proposito, Briatore si era infuriato con i giornalisti rimproverandogli per il solo fatto di voler, per forza, attribuirgli una relazione.

Chi è la giovane in barca con Briatore

In base a quanto si vocifera, la giovane donna fotografata in barca insieme a Flavio Briatore sarebbe una sua amica. I due si sarebbero conosciuti proprio a Porco Cervo in occasione di una serata. A farli incontrare, sempre in base alle indiscrezioni, sarebbe stata l’intercessione di un amico comune. La donna si chiama Maria Ludovica Campana ed è una giovanissima fashion stylist che lavora, per l’appunto, nel campo della moda.

La bellezza della giovane Maria Ludovica, però, non passa inosservata e lo stesso Flavio Briatore non sarà certo immune dal suo fascino. Tra i due, al momento, pare non esserci nulla che non sia una semplice e sincera amicizia. D’altro canto è la prima volta che l’ex della Gregoraci viene visto con questa donna che, nel 2014, si era anche conquistata un posto in finale al concorso di Miss Italia. Se ci saranno sviluppi si vedrà nelle prossime settimane. Nel frattempo, però, l’intento principale è quello di godersi l’estate.