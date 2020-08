Simona Ventura, la bella dedica all’amico Al Bano Carrisi (Foto)

Tra Simona Ventura e Al Bano Carrisi c’è un meraviglioso rapporto d’amicizia. Un sentimento sincero che li unisce ormai da molti anni. Un sentimento che ha portato la bella Ventura, presto in procinto di sposarsi, ad andare a Cellino (in Puglia) a trovare il caro amico. Ma non è finita qui.

Nella splendida cornice della tenuta di Al Bano, Loredana Lecciso, Simona Ventura e Giovanni Terzi che era con lei, hanno trascorso un momento di spensieratezza. Al termine la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero speciale a questo suo amico di sempre. Parole che trasudano stima e affetto da ogni lato. Cos’ha scritto la bella conduttrice? Vediamolo insieme.

Simona Ventura, l’amicizia con Al Bano

Simona Ventura ha pubblicato su Instagram una foto, scattata a Cellino San Marco, che la ritrae insieme al compagno, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Lo scatto è il ricordo di una giornata passata in compagnia dell’amico di sempre, Al Bano, a cui la Ventura è molto legata. La conduttrice e il futuro marito, Giovanni Terzi, si trovavano in Puglia per le vacanze e, passando nelle vicinanze della tenuta, non potevano non farvi una capatina.

Al Bano Carrisi ha accolto con molto entusiasmo la visita di Simona Ventura e del compagno accogliendoli con tanta gioia. Ed è così che i quattro, insieme, hanno trascorso un paio d’ore che hanno, poi, definito molto piacevoli e rilassanti. D’altro canto, l’amicizia che lega la Ventura con il cantante di Cellino è datata per cui di cose da dirsi, indubbiamente, ve n’erano moltissime.

La dedica ad Al Bano Carrisi

Lo scatto che Simona Ventura ha pubblicato sui social ha voluto essere un vero e proprio omaggio all’amico Al Bano. La foto che li ritrae insieme con uno bel sorriso stampato in volto ed un’aria molto più che rilassata è accompagnata da una didascalia molto tenera. Basta leggerne le parole per comprendere quanto sia forte il sentimento che lega la conduttrice al cantante.

“La storia di un’amicizia” scrive Simona Ventura, proseguendo “La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano Carrisi, per come mi insegni la vita da tempo”. Sono queste le parole che la Ventura utilizza per l’amico, mostrandogli tutto il suo affetto e la sua grande riconoscenza. A quanto pare, infatti, Al Bano Carrisi ha fatto da maestro di vita alla Ventura a cui avrebbe insegnato molte cose importanti.