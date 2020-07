Temptation Island, il pubblico si scaglia contro Annamaria: ‘Non hai dignità’

Il pubblico si scaglia contro Annamaria

Una delle coppie più discusse di Temptation Island è quella composta da Annamaria e Antonio. I due sono fidanzati da 2 anni e mezzo, in quanto lei è più grande di circa 10 anni. La donna per amore ha fatto tanti sacrifici, coinvolgendo anche i figli nelle sue scelte di vita.

Nonostante abbia scoperto i vari tradimenti di lui nel corso del tempo. l’ha sempre perdonato per timore di restare sola. Per questo motivo è stata molto criticata sui social e adesso ancor di più in seguito al falò di confronto immediato. Ha puntato il dito contro Antonio davanti a Filippo Bisciglia mentre guardavano insieme i video del percorso di lui nel villaggio. Alla fine ha deciso di chiudere un occhio per l’ennesima volta. Il pubblico non ha gradito.

‘A casa evitavi di parlare, adesso non puoi sottrarti a questa cosa’

Antonio non si è comportato nel migliore dei modi, dal momento che si è spinto oltre con la tentatrice Ilaria. Quest’ultima non ha mai perso occasione di stargli accanto ogni secondo della giornata. I suoi compagni d’avventura gli hanno consigliato di non esagerare per rispetto di Annamaria, ma senza alcun esito positivo. Antonio si è aperto molto con la giovane al punto tale da farle delle confessioni che hanno lasciato di stucco la partner.

Ha ammesso di non aver problemi a tornare single, anche perché avrebbe iniziato il corteggiamento serrato. Come se non bastasse ha cercato di eludere sia i microfoni che le telecamere per ottenere un ulteriore contatto fisico. Ilaria ha riferito alle altre tentatrici di essere stata invitata a Napoli per un weekend romantico.

Ha perfino pianto quando Antonio ha accettato il falò di confronto, però Lorenzo l’ha invitata ad allontanarsi per farlo riflettere. Nonostante tutto lei non è andata via da sola perché il sentimento prevale sulla ragione. Per gli italiani non ha dignità, dato che il fidanzato le ha mancato di rispetto senza alcun ritegno.

I sospetti dei telespettatori

Il pubblici scaglia contro Annamaria, ma anche contro Valeria e Ciavy che si sono lasciati nel peggiore dei modi. Molti credevano che lei avesse dato una possibilità ad Alessandro Basciano, però è stata vista con Ciavy. Ragion per cui in tanti si chiedono se hanno recitato o se sono riusciti a trovare la serenità perduta.