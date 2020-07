Temptation Island, Valeria non ha rivisto Alessandro. Ecco il motivo

Valeria non ha rivisto Alessandro

La seconda coppia che ha interrotto prima del tempo l’avventura di Temptation Island è quella formata da Ciavy e Valeria. Hanno deciso di partecipare per fare chiarezza con i propri sentimenti, soprattutto lei per via dei tradimenti avuti nel tempo. Nonostante tutto l’ha sempre perdonato, incurante del parere di terzi.

Ciavy, dopo aver visto il feeling con il tentatore Alessandro Basciano, ha chiesto di vederla per attaccarla verbalmente. Lei è andata via senza lui per la gioia dei telespettatori. Anche se è uscita di scena così, non c’è stato un proseguo nella conoscenza di Alessandro. Ecco il motivo.

‘Erano in compagnia della figlia di lei in una località balneare’

Valeria non ha rivisto Alessandro una volta spente le telecamere perché sembra che abbia chiarito con Ciavy. Alcune fan del reality hanno scattato delle foto ai due mentre stavano trascorrendo una giornata in compagnia della figlia di lei. Come se no bastasse anche i suoceri di Ciavy erano presenti nella stessa località balneare e ciò ha fatto nascere dei dubbi sulla loro lealtà.

In effetti si sono lasciati nel peggiore dei modi durante il falò di confronto immediato. I toni sono stati tali da far intervenire Filippo Bisciglia che ha chiesto un minimo di rispetto di lui per la fidanzata e i telespettatori. La sua reazione ha spinto Valeria a lasciare il villaggio da sola. Molti davano per scontato che potesse esserci un futuro con Alessandro.

I due sono diventati genitori da giovani, ragion per cui hanno subito raggiunto una certa complicità. Si sono addirittura baciati, però hanno ricevuto solo consensi. Tuttavia le cose sono andate diversamente. Essendo la situazione paradossale, si è pensato all’esistenza di un copione seguito alla lettera. Sarà davvero così?

Alessandro sul trono?

Ciavy e Valeria saranno anche tornati insieme con ogni probabilità, ma in tanti si stanno chiedendo se rivedranno Alessandro a UeD. Il ragazzo è riuscito a conquistare il pubblico già ai tempi del percorso di Giulia Quattrociocche. Ora tutti vorrebbero vederlo nelle vesti di tronista. Avrebbe potuto avere una possibilità con Valeria, la quale poi ha fatto un passo indietro dopo la fine dell’avventura. Sul web si ipotizza che la coppia abbia recitato per ottenere visibilità.