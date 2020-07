Temptation Island, Filippo Bisciglia stufo di Antonio e Annamaria interrompe bruscamente il falò (FOTO)

Nella puntata do Temptation Island del 28 luglio abbiamo assistito al prosieguo del falò di confronto tra Annamaria e Antonio e Filippo Bisciglia ha giocato un ruolo importante. Il conduttore è famoso per il suo essere molto pacato e pacifico.

In questa circostanza, però, non è riuscito a trattenere il nervosismo e si è trovato costretto ad interrompere bruscamente il confronto tra i due. Il popolo di Twitter, ovviamente, è esploso con commenti e considerazioni.

Il confronto tra Antonio e Annamaria

Antonio e Annamaria hanno dato luogo ad un falò di confronto davvero esilarante che ha spazientito anche Filippo Bisciglia. Nel corso del dibattito, il napoletano non ha fatto altro che inventare scuse nella speranza di difendersi da tutte le accuse della sua donna. Nel momento in cui il giovane è stato posto dinanzi il fatto compiuto grazie all’ausilio dei video, però, ha provato ad arrampicarsi sugli specchi. Annamaria ha provato in più occasioni a fargli capire che le sue frasi fossero completamente senza senso logico, ma lui non si è arreso.

Ad un certo punto del confronto, mentre il cavaliere continuava ad enunciare le sue scuse assurde, il presentatore lo ha interrotto. Filippo, infatti, ha richiamato l’attenzione dei due protagonista. I due si sono voltati, credendo che il conduttore volesse intervenire in merito alle questioni da loro raccontate. Il protagonista, però, ha spiazzato i due concorrenti dato che li ha freddati esortandoli a decidere cosa fare e concludere il falò.

La reazione di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia, dunque, ha messo alle strette Annamaria e Antonio forzandoli a concludere in anticipo il falò prendendo la decisione definitiva. La domanda è stata fatta prima alla dama e lei ha detto di voler uscire da sola. Dopo poco, è intervenuto Antonio, il quale ha fatto capire di essere ancora troppo innamorato di lei e di aver compreso i suoi errori. Per tale ragione, la donna si è messa a ridere e alla fine ha deciso di uscire dal programma insieme al suo compagno.

Il popolo di Twitter è letteralmente impazzito. Moltissimi sono stati i commenti contro il napoletano. Secondo il punto di vista di molti, dunque, Annamaria non avrebbe dovuto perdonarlo. Inoltre, tantissime persone hanno notato che anche Filippo si è scocciato di ascoltarli e li ha costretti a prendere una decisione interrompendo bruscamente ilo dibattito.